原标题：中国联通：创新引领绘就绿色发展底色

5月13日至19日是全国节能宣传周，今年的主题是“绿色转型，节能攻坚”；5月15日，以“绿色低碳，美丽中国”为主题的2024年全国低碳日也如约而至。一直以来，中国联通深入贯彻落实国家“双碳”战略，锚定高质量发展目标，以创新攻坚铺就绿色发展底色。

以新体系建设助力绿色提质。中国联通在公司“3+5+1+1”双碳行动计划框架下，借力数智化转型契机，以“新”理念带试点、以“新”试点带经验、以“新”经验带推广，创建了战略升级、多维牵引、生态共赢、配置优化“四位一体”绿色低碳数智管理体系，该项管理创新成果荣获第二十届（2023年）信息通信行业企业管理现代化创新成果一等奖，为企业发展和数字经济注入新的动力。此外，中国联通《加快推进绿色新基建，培育绿色发展新动能》的创新实践，荣获2023年中国企业改革与发展研究会评选的“中国企业ESG优秀案例”。

以新技术攻坚助力能效提升。中国联通以解决问题和痛点为根本出发点，加大高效节能技术装备攻关及科研成果转化。自主研发一体化电源系统（OnePower），高密度集成柜体模块工艺、多样化电源输出、ETAP仿真计算、UPS整机在线替换、产品系列标准化和智能监控管理六大创新技术，适用于数据中心、核心机房等多种应用场景，已在中国联通呼和浩特云数据基地、河北怀来大数据创新产业园等多个大型数据中心部署应用。自主研发智能双循环（氟泵）多联模块化机房空调，创新采用氟泵双环路技术及室外机集成技术，具有小型集中化、集中配管、无安装限制、末端多样化、5G智能管理等诸多优势，已在河南联通机房落地商用，实现120米超长、35米超大高差安装，机房PUE从1.8降至1.28，为各行各业提供了灵活高效的精密空调解决方案；“联通凌冰”蒸发冷凝式氟泵双循环多联高功率背板空调已申请9项专利，达到国内先进水平，在满足80-1000kW区间高效制冷的同时，为解决30kW高功率单机柜局部热点问题提供了解决方案；以上两项技术入围工信部《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》公示名单。

中国联通一体化电源系统（Onepower）

在新理念、新技术引领下，中国联通青海三江源国家大数据基地，充分依托本地自然资源禀赋，多措并举，采用间接蒸发冷却制冷技术为主的先进系统，使年均运行PUE低至1.16，可再生能源占比达80%以上，为打造零碳示范园区提供了丰富的实践经验，该基地入选2023年度国家绿色数据中心公示名单，并通过CQC绿色数据中心一级认证。

中国联通青海三江源国家大数据基地

以新路径探索助力产业协同。面向持续提升央企可持续发展路径的探索，中国联通在通信领域率先研发通信产品碳足迹评估系统，树立了设备碳足迹计算与评估的标准化典范，为绿色供应链的构筑奠定了坚实基础。在此基础上，推进构建通信设备绿色评价体系，引领产业链向全面绿色转型，充分彰显了企业在推动行业绿色可持续发展上的坚定信心与科研实力。

以新应用助力绿色生活。中国联通发挥通信运营商所处行业优势，积极推动数字技术与民生深度融合。中国联通“重庆城市公共交通绿色出行项目”，创新大数据智能应用，助力城市公共交通绿色出行，实现降本增效和惠济于民，本项目荣获首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛一等奖。

以新领域研究助力绿色金融。中国联通牵头开展信息通信行业个人碳账户体系搭建及方法学研究，个人碳账户移动端应用“联通碳生活”，为通信运营商率先推出的特色碳普惠应用，已在多个国家级展会亮相，荣获上市公司协会“2023年上市公司ESG最佳实践案例”、第六届中国金融年度品牌案例大赛“绿色金融年度案例奖”、中国企业家协会“2023企业绿色低碳发展优秀实践案例”、通信企业协会“信息通信行业典型履责实践案例”“科创中国”金融科技创新大赛三等奖等，助力企业开拓碳普惠新领域。

绿色低碳发展是我国实现可持续高质量发展永恒的主题。中国联通将继续践行国家“双碳”战略，持续推进绿色低碳发展，切实履行央企责任，助力绿色生活，共建美丽中国。

(责编：曹淼、李源)

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