吴晓璐

原标题：凝聚各方合力 共同做好投资者保护工作

5月15日，证监会在北京举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动，主题为“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”。中国证监会党委书记、主席吴清，最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥，国家金融监督管理总局党委委员、副局长付万军出席活动并致辞，中国证监会党委委员、副主席方星海主持。

刘贵祥在会上表示，证券行政监管与证券司法审判是保障证券市场健康发展、维护投资者合法权益的两大主要力量。下一步，最高法将继续与证监会加强监管协作，共同做好投资者保护工作。

一是及时发布典型案例，宣传投资者保护的理念。最高法近期将发布一批针对中介机构财务造假的典型案例，借此来警示引导市场行为，规范市场秩序，保护投资者合法权益。

二是强化多元纠纷解决机制的功能，形成投资者保护合力。紧密依靠市场各方，充分调动市场专业资源化解矛盾纠纷的积极性，大力推广证券示范判决机制，通过证券示范判决所确认的事实认定和法律适用标准，引导其他当事人通过多元化解机制解决纠纷，加大对证券纠纷特别是群体性案件的柔性化解力度。

三是构建行政执法、民事追责、刑事打击“三位一体”的立体化追责体系。首先，要在集体诉讼制度落地的基础上，与证监会共同推动集体诉讼制度的常态化开展，让财务造假付出应有的代价，让中小投资者的损失得到及时有效的弥补，权益得到切实保护。充分发挥代表人诉讼制度对投资者保护的示范作用。其次，加强与监管部门的协同，强化行政执法、民事追责、刑事打击的配合，共同致力于惩罚资本市场违法犯罪，净化资本市场。

付万军表示，近年来，金融消费者权益保护工作在实践中逐步形成了一系列制度机制，解决了一批人民群众关心的“急难愁盼”问题，但是与党中央、国务院的要求相比，与广大金融消费者的需求和期待相比，还存在一定差距，这就需要监管部门进一步完善机制、压实责任、细化措施、强化制度，为广大金融消费者和投资者提供更加有效的监管保护和规范放心的金融消费管理。

主要是四个方面：一是坚持系统思维，把保护金融消费者合法权益嵌入金融监管的各环节、全流程；二是聚焦重点领域，打造事前、事中、事后全链条金融消保工作体系；三是延伸服务触角，不断增强金融消保工作的高度和温度；四是凝聚各方合力，共筑金融消费者权益“保护网”。

活动当天，证监会集中发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》《监管规则适用指引—发行类第10号》《关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案》以及相关自律组织、投保机构业务规则等10项与投资者保护密切相关的制度规则，公布了12起涉及内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易、从业人员违法炒股、违规占用上市公司资金等投资者保护执法案件，发布了泽达易盛特别代表人诉讼案、紫晶存储先行赔付案、投保机构股东代位诉讼摩登大道资金占用案等投资者保护10个典型案例以及12个广受投资者欢迎的投教产品，介绍了证监会2023年执法总体情况。

同时，证监会系统各单位会同当地金融监管部门、司法机关等，在全国各地同步组织开展形式多样、内容丰富的投资者保护宣传教育活动，积极宣传资本市场政策法规和投资知识，帮助投资者增强风险意识和自我保护能力。

(责编：杨曦、陈键)

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