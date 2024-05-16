人民网北京5月16日电 （黄盛）据中国银行间交易市场协会消息，5月15日，首单民营房企5年期中期票据发行成功——新希望五新实业集团有限公司（以下简称“新希望地产”）2024年度第一期中期票据成功发行8亿元，期限5年，票面利率3.5%。民营企业债券融资支持工具为本期票据提供了全额无条件不可撤销连带责任保证增信支持，助力新希望地产首次在银行间债券市场获得5年期资金，在降低融资成本的同时，实现了债务期限结构的进一步优化，提升了债务稳定性。

“第二支箭”是中国人民银行结构性货币政策工具之一，由中国人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证等方式，支持民营企业发债融资。民营企业债券融资支持工具作为“第二支箭”，有力引导市场机构改善对民营企业的风险偏好和融资氛围。

今年以来，民营企业债券融资支持工具分别为山东宏桥新型材料有限公司、朗姿股份有限公司、红狮控股集团有限公司、海亮集团有限公司、鸿商产业控股集团有限公司、深圳市东阳光实业发展有限公司发行债务融资工具提供支持，累计支持发行人募集债券融资资金共计51.5亿元。

另据介绍，中债信用增进投资股份有限公司作为“第二支箭”受托专业机构，积极推进民营企业债券融资支持工具工作，持续加大“第二支箭”服务力度，为民营企业提供长期、高效的金融服务，助力民营企业实现稳健、高质量发展。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经