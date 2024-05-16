人民网北京5月16日电 （杜燕飞、实习生张欣怡）“指数能够深度挖掘农业大数据价值，提升产业数字化决策治理能力。”在15日举办的新华·中国（延安）苹果产业发展指数活动上，参会嘉宾表示，研制特色农产品价格指数标准，有利于完善特色农产品价格形成机制，建设特色农产品优势区，挖掘数字经济价值，为决策提供支持服务。

近期，农业农村部信息中心牵头研制的农业行业标准《特色农产品价格指数编制与发布规范（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，为特色农产品价格指数编制与发布工作提供通用技术标准。

据介绍，此次苹果指数从基础发展能力、供给保障能力、产业竞争力、科技创新能力、品牌影响力、可持续发展能力6个维度建立了指标体系，展现延安苹果产业发展全景，为市场参与者提供了解市场运行的数据参考。

国家发展改革委价格监测中心主任刘五星表示，在加快农业转型升级、建设农业强国的重要阶段，希望发挥指数“指挥棒”功能，打造具有延安特色的“数字苹果”，助力建设苹果高质量发展先行区，持续引领全国苹果产业健康发展。

延安市副市长魏延安表示，在延安苹果种植面积达到332万亩，产量超过464万吨，农民经营性收入的六成以上来自苹果产业。此次通过编制发布指数，利用指数模型量化延安苹果产业高质量发展成效，将为延安苹果产业发展提供数字化支撑，为整个苹果产业提供决策参考和研判依据。

中国果品流通协会会长鲁芳校表示，苹果是绿色健康营养食品，苹果产业是重要的农业特色产业。本次指数发布，一方面对当前市场价格具有指导作用，有助于更好反映市场供求关系变化；另一方面，对苹果产业发展具有引领作用。此外，还对品牌建设具有增值的作用，有利于进一步提升延安苹果品牌的知名度、影响力、竞争力和美誉度。

(责编：王震、高雷)

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