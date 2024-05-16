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按质论价、支持售粮变现 夏粮收购有这些安排

2024年05月16日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （方经纶）近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等部门印发了《关于切实做好2024年夏季粮油收购工作的通知》（下文简称《通知》），对夏粮收购工作作出全面安排部署，强调要认真抓好政策性收购，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。要严格执行国家粮食质量标准，按质论价，不得压级压价、抬级抬价、拒收符合标准的粮食。

《通知》提出，精心组织市场化收购，更好发挥市场配置资源的决定性作用。要着力推动产销合作走深走实，因地制宜开展跨区域、跨主体、多模式、多业态产销合作活动，健全完善政府搭台、市场主导、企业运作的产销合作长效机制。用好粮食收购贷款信用保证基金，缓解企业市场化收购融资压力，支持农民售粮变现。

《通知》还明确提出持续优化为农为企服务。其中包括强化库点标识标牌管理、巩固预约收购实践成果、抓好安全生产工作等多项工作。

此外，关于保供稳价工作，《通知》强调要加强产购储加销全链条协同保障，一体推进粮源调度、加工、储运、销售等各环节工作，形成保供稳价合力。

(责编：方经纶、高雷)
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