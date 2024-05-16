5月11日，第六届人民网内容科技创业大赛总决赛颁奖典礼暨湖里区科创产业发展环境推介会在厦门成功举办。会上，工信部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉作“科技助力中小企业发展”主旨演讲。

工信部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉。

针对“专精特新”中小企业的发展现状，张晓辉介绍，目前在工信部构建的“百十万千”梯度培育体系中，涵盖了创新型中小企业、省级专精特新企业、国家专精特新“小巨人”及制造业单项冠军等多个层级。累计培育21.5万家创新型中小企业，12.4万家省级专精特新企业，12668家国家专精特新“小巨人”，1168家制造业单项冠军。遴选中小企业特色产业集群200个，20个中外中小企业合作区，30个数字化城市，178家国家高新区，45个国家先进制造业集群。

张晓辉表示，专精特新企业要从“专业化、精细化、特色化、新质化”走向“数字化、系统化、国际化、人性化（智能化）”，其中智能化和微纳制造是关键，是实现新质生产力的基础。针对新质生产力的定义，张晓辉认为其核心在于新素质、新品质、新资质及新性质，尤其在当前国际大背景下对旧质生产力的替代与超越。他强调，中国专精特新企业发展应以德国“隐形冠军”为标杆，目前虽有差距，但正努力追赶。面对国际变化与技术迭代，我国中小企业应重视国际化发展路径，特别是要重视与中东、中欧、上合组织、金砖国家、中俄伊和RCEP等区域国际合作。

张晓辉寄语中小企业经理人，要通过学习、梳理和反思，提升自身核心竞争力；需怀忧患之心，思危机之变，以战略眼光精心布局；只有“置之死地而后生”，持续创新，方能实现高质量健康发展。

(责编：董童、李源)

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