原标题：菜鸟速递推出生鲜平价寄：48小时内送上门，价格仅一半

5月16日，记者从菜鸟方面获悉，菜鸟速递推出生鲜平价寄。据了解，和往年只能寄航空特快不一样的是，今年菜鸟速递面向生鲜产区专门推出了平价寄服务， 从时效来看，河南省内24小时内送达，其他核心省市48小时内送达，并会按需送货上门。

“新鲜采摘的美早樱桃，果肉紧实，保鲜期比较长。我们前期通过测试，使用冷媒冰袋装箱打包，48小时内送达，几乎不会出现坏果。”菜鸟速递相关工作人员介绍。

价格也相较航空快递更优惠。一名现场寄递的消费者给记者算了一笔账，一箱5斤装樱桃，发航空特快到河南省外，第二天送达，但快递费要50元，而菜鸟速递提供的平价型服务，在48小时内送达，价格只要24元，相当于打了5折，性价比更高。

“今年我们希望让生鲜寄递更方便，也更实惠。”菜鸟速递相关负责人表示，菜鸟速递已经面向浙江春茶、广东荔枝、河南洛阳樱桃等多个产区开通生鲜平价寄服务点，相关服务后续还将覆盖全国其他多个水果生鲜主产区。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经