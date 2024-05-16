原标题：向新向绿 山东能源集团打造世界一流企业

5月15日，山东能源集团南美公司旗下的北京探创资源科技股份有限公司（下称“探创科技”，股票代码：874441）在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）公开挂牌，这标志着探创科技正式跻身资本市场舞台。截至目前，山东能源集团境内外上市公司7家、新三板挂牌企业增至5家。

据了解，探创科技现拥有专业技术人员70多名，先后取得专利30多项，获得国家、省部级等各种奖励30多项，自主研制了轻便长距离瞬变电磁仪YCS800，现已成为国家和中关村“双高新”技术企业，北京市创新型、科技型、专精特新中小企业，北京市“瞪羚企业”等。

据介绍，山东能源集团落实国家建设新型能源体系战略规划，构建“风光储氢”“源网荷储”一体化发展模式，全面发展海陆风电、光伏、氢能、生物质能等清洁能源，新能源装机达到152万千瓦，获得渤中海上风电基地400万千瓦项目主导开发权，渤中90万千瓦海上风电场实现全容量并网发电，成为我国“十四五”五大海上风电基地最大规模全容量并网发电项目，成为山东省第一大海上风电开发商。

(责编：董童、李源)

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