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5G-A将加速阿联酋各行业的数智化进程 

2024年05月16日16:14 | 来源：人民邮电报
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原标题：“富油”的阿联酋选择奋斗，打造5G-A之国，创造更多机会

　　5月13日，阿联酋迪拜，气温高达40摄氏度，然而比气温更高的是这个“富油”国家推进5G-A商用的热情。

　　在当地著名的亚特兰蒂斯酒店，中东区域内最具影响力的电信行业组织SAMENA正在召开主题为“引领5G-A时代”的领袖峰会，记者亲眼见证了5G-A在当地取得的巨大突破。

　　阿联酋宣布打造5G-A之国

　　SAMENA（South Asia，Middle East，North Africa）成立于2006年，是由南亚／中东／北非电信监管机构、运营商、产业合作伙伴等共同成立的ICT产业组织，在全球亦有较大影响力，其董事会由区域最重要的十余家运营商高管组成。领袖峰会每年由SAMENA例行主办，是中东区域内最具影响力的电信行业峰会。

　　今年的峰会上，阿联酋宣布了一个极具冲击力的消息——启动全国范围内的5G-A网络部署，打造5G-A之国。

　　阿联酋电信和数字政府监管局（TDRA）技术开发事务执行主任Eng.Saif Bin Ghelaita表示：“由于标准和生态都已准备就绪，5G-A网络商业化水到渠成。TDRA计划制定5G-A网络国家规划，致力于推动频谱的规划和分配，以进一步促进移动网络发展。在5G-A的交响乐中，实现协作共振。”

　　“在相关厂商最新技术的推动下，5G-A时代即将到来。5G-A将在未来数月内开启商用。”SAMENA电信委员会CEO兼董事Bocar A.BA在主旨发言中表示，“SAMENA电信委员会的部分成员是全球首批商用5G的运营商。如今，他们也有望继续引领全球5G-A部署。”

　　由此，阿联酋将成为5G-A商用国家，开启数字化时代的新篇章，确立阿联酋在ICT领域的引领地位。高速稳定的5G-A网络将为当地带来更快速、更智能的连接体验，极大地丰富人们的生活。5G-A也将进一步加速阿联酋各行业的数智化进程，推动社会各领域的创新实践。

　　四大特色含金量高

　　在峰会上，中东领先运营商du、e&等介绍了从5G-A City发展到5G-A Country的规划和雄心壮志，宣布了新业务、新套餐、新终端等快速推出计划，让用户享受更快速的通信服务和智能家居体验。

　　du首席商务官Karim Benkirane表示，5G的出现激活了FWA（固定无线接入）的新能量，而5G-A的强大能力可以帮助5G FWA提供堪比光纤的联网体验。

　　e&阿联酋子网首席技术与信息官Khalid Murshed表示，e&阿联酋子网在5G-A领域取得了突破性进展，网速达到30Gbps。5G-A可以承载多个用户的大并发话务流量，实现可保障的速率，通过无源物联彻底释放物联网潜力。

　　不仅如此，全球领先的5GA生态与内容制造商也齐聚现场，推动5G-A手机和CPE、裸眼3D等落地，促进5G-A时代的生态繁荣。

　　从方方面面发布的信息，记者发现阿联酋等中东国家建设5G-A有四个含金量很高的特色。

　　大频谱：领先运营商如du、e&等将300MHz以上的TDD频谱用于5G商用，这在全球都是一个很高的起点；超体验：阿联酋等从一开始就设定了全国范围5Gbps峰值速率的目标，领先运营商纷纷建设3CC的5G-A网络，峰值速率从5Gbps直至10Gbps，这将给用户提供超凡的体验；大规模：在阿联酋，5G-A商用网络正从城市级扩大到国家级部署；高追求：中东国家的5G-A网络将持续升级到万兆体验。

　　这四大特色不仅是技术参数和特征，而且隐含着中东地区要在5G-A时代谋求更大作为的战略布局。很显然，中东领先运营商正在将5G-A技术融入各个领域，推动5G-A与各产业融合，加速数字经济发展和行业数智化转型。

　　用5G-A创造更多机会

　　为什么阿联酋要All in 5G-A？

　　阿联酋是全球第六大石油输出国，这份禀赋足以让阿联酋坐享富贵。

　　但是，阿联酋很早就认识到石油经济发展的局限性，毅然选择努力奋斗，致力于通过多产业的齐头并进实现经济多元化和可持续发展。如今，阿联酋不仅在经济上稳步前行，而且在科技创新等方面也展现出强大实力。目前，5G已经成为阿联酋的一张特色名片。

　　峰会前一天，飞往迪拜的飞机落地停稳后，记者打开手机立刻注意到，满格的5G信号！入境时，海关工作人员给每位入境人员发放了1张免费5G SIM卡，内含1G免费流量。由此可见阿联酋在数字经济发展方面的超前眼光。

　　眼下，随着5G-A的规模商用，除哈利法塔、迪拜之框以及迪拜未来博物馆等地标外，万兆带宽、低空经济、无源物联、裸眼3D等5G-A应用场景，正成为阿联酋的新亮点。

　　在迪拜流传着一句名言——机会不属于等待的人，机会属于创造机会的人。毫无疑问，5G-A就是当前发展数字经济、发展新质生产力的确定性机会。

(责编：曹淼、李源)
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