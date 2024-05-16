原标题：农业农村部发布金融支农十大创新模式 邮储银行三农“主动授信”模式入选

近日，农业农村部发布2023年金融支农十大创新模式与十大典型案例，中国邮政储蓄银行三农客户“主动授信”模式入选金融机构金融支农十大创新模式。

针对广大农业经营主体规模小、数量多，获得授信手续繁琐、难度相对较大等问题，邮储银行发挥长期扎根一线、服务农户的经验优势和客户数据优势，创新推出三农客户“主动授信”模式。该模式在确保风险可控的前提下，大幅提高客户信贷服务的覆盖面和便捷度。

一是创新白名单筛选模型，精准定位有潜在信贷需求的客户。邮储银行通过数据赋能，对6亿多存量客户进行画像，形成主动授信“白名单”。通过金融科技实现从农户上门申贷向银行主动授信转变，促进业务模式从零散服务向批量精准触客转变，有效形成了邮储银行支农服务的差异化优势。

二是创新总部直客运营体系，及时有效触达白名单客户。为让客户及时知晓自己的获得授信情况，便捷使用银行信贷，邮储银行充分借助科技力量，搭建起全行级协同的立体式客户触达体系，锻造高效敏捷、服务到底的对客服务能力，实现线上线下体验一致、服务一体，为客户提供有温度、有速度的信贷服务。

三是坚持把能力建设作为核心任务，持续优化客户服务体验。在服务客户方面，结合客户实际情况，制定差异化的金融服务方案；在产品设计方面，推出更为适配和简洁的专属贷款产品。在此基础上，以数据分析为核心，打造能力建设的闭环管理机制，持续打磨服务策略、迭代产品流程，便于客户快速办贷。

截至2023年末，邮储银行三农“主动授信”项目全年放款1421亿元，贷款余额1064.10亿元，全年净增891.10亿元，投放规模增长迅速，有效助力农业增效、农民增收。

下一步，邮储银行将持续升级三农“主动授信”服务模式，通过大数据技术逐步推进客户下沉，拓宽服务客群，为有需求的客户提供更加便捷的用款体验和更加优惠的信贷政策，争做服务乡村振兴主力军，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经