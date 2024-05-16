人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部发布金融支农十大创新模式 邮储银行三农“主动授信”模式入选

2024年05月16日16:51 | 来源：新华网
小字号

原标题：农业农村部发布金融支农十大创新模式 邮储银行三农“主动授信”模式入选

　　近日，农业农村部发布2023年金融支农十大创新模式与十大典型案例，中国邮政储蓄银行三农客户“主动授信”模式入选金融机构金融支农十大创新模式。

　　针对广大农业经营主体规模小、数量多，获得授信手续繁琐、难度相对较大等问题，邮储银行发挥长期扎根一线、服务农户的经验优势和客户数据优势，创新推出三农客户“主动授信”模式。该模式在确保风险可控的前提下，大幅提高客户信贷服务的覆盖面和便捷度。

　　一是创新白名单筛选模型，精准定位有潜在信贷需求的客户。邮储银行通过数据赋能，对6亿多存量客户进行画像，形成主动授信“白名单”。通过金融科技实现从农户上门申贷向银行主动授信转变，促进业务模式从零散服务向批量精准触客转变，有效形成了邮储银行支农服务的差异化优势。

　　二是创新总部直客运营体系，及时有效触达白名单客户。为让客户及时知晓自己的获得授信情况，便捷使用银行信贷，邮储银行充分借助科技力量，搭建起全行级协同的立体式客户触达体系，锻造高效敏捷、服务到底的对客服务能力，实现线上线下体验一致、服务一体，为客户提供有温度、有速度的信贷服务。

　　三是坚持把能力建设作为核心任务，持续优化客户服务体验。在服务客户方面，结合客户实际情况，制定差异化的金融服务方案；在产品设计方面，推出更为适配和简洁的专属贷款产品。在此基础上，以数据分析为核心，打造能力建设的闭环管理机制，持续打磨服务策略、迭代产品流程，便于客户快速办贷。

　　截至2023年末，邮储银行三农“主动授信”项目全年放款1421亿元，贷款余额1064.10亿元，全年净增891.10亿元，投放规模增长迅速，有效助力农业增效、农民增收。

　　下一步，邮储银行将持续升级三农“主动授信”服务模式，通过大数据技术逐步推进客户下沉，拓宽服务客群，为有需求的客户提供更加便捷的用款体验和更加优惠的信贷政策，争做服务乡村振兴主力军，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价迎年内最大降幅 专家：国际油价短期将震荡偏弱运行
　　人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）国内油价迎年内最大降幅。国家发改委15日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年5月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。…
指导服务到位应对极端天气 为夏粮丰收筑牢“防风墙”
　　当前，全国即将进入“三夏”大忙时节。作为夏粮主要作物的小麦，产量占夏粮总产量九成以上。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部