原标题：波司登再度上榜Brand Finance中国品牌价值500强

随着中国制造综合实力不断提升，中国品牌正以前所未有的速度和影响力崛起。近日，国际知名品牌价值评级机构Brand Finance（品牌金融）发布“2024年中国品牌价值500强”榜单。作为中国服饰行业的代表之一，波司登凭借其卓越的品牌影响力和市场认可度，再度上榜中国品牌价值500强（145位），并在排名中跃升了30位。

消费者高度认可 品牌价值显著提升

根据Brand Finance（品牌金融）2024年度中国品牌价值500强报告，数个服饰品牌在品牌强度方面实现显著提升。其中，波司登品牌价值增长了13%，达到21.41亿美元，在最新的中国品牌价值500强的排名中跃升了30位；品牌强度指数得分提升至85.05，并获得了AAA评级。

波司登名列Brand Finance（品牌金融）2024年中国500强

品牌强度评级分布

Brand Finance的市场调研显示，中国消费者对波司登普遍持有非常积极的看法，这主要归功于该品牌在客户服务方面的优秀表现。消费者普遍认为波司登的产品质量极高，且价格实惠，这些优点进一步强化了其品牌形象，并促进了消费者忠诚度的提升。

此外，波司登在熟悉度、考虑度和推荐度等指标方面也表现出色，位居服装行业前列。特别是高达94%熟悉该品牌的消费者表示会考虑购买其产品，这一高考虑度得分凸显了波司登在消费者心中的重要地位。在羽绒服市场，波司登也赢得了高声誉，得分为9/10，成为中国羽绒服类别的领先品牌。

品牌焕新时尚领潮 厚植新质生产力

在全球化发展浪潮的今天，品牌建设是占据全球产业价值链高端的关键因素，是高质量发展的象征。波司登经受住重重压力和考验，取得品牌势能提升和业绩稳健增长的双丰收，波司登羽绒服连续29年（1995-2023）中国市场销量领先，羽绒服规模(销售额、销售量)全球排名第一。这些不仅仅是一个简单的商业成就，它更是中国品牌力量的体现，是中国制造向中国创造转变的生动写照。

近年来，波司登坚持品牌引领的发展模式，聚焦主航道、聚焦主品牌，做强夯实国内市场领先地位，探索品牌国际化发展。在全球化的舞台上，波司登以其宏阔的视野和精准的品牌定位，不断跨越文化的界限，携手国际设计大师，将深邃的传统文化、当代国潮风韵与世界时尚潮流巧妙地编织在一起。

“永远攀登”波司登时尚秀惊艳2024中国品牌日晚会

从纽约时装周上那令人瞩目的“牖”系列，到与意大利艺术家灵感碰撞的“星空”系列，再到伦敦时装周上那抹惊艳的“中国红”，直至在米兰·达芬奇庄园的中国品牌首秀，波司登以其东西方文化的交融、创意设计的火花和科技功能的完美结合，向全世界展现中国品牌的专业品质与时尚创造力。

波司登不仅在设计上追求卓越，更在市场的开拓上展现了其前瞻的眼光和创新的勇气。在伦敦，波司登以迭代创新的精神，精心打造旗舰店，探索着中国织造品牌出海出圈的新模式，同时也在跨境电商的蓝海中乘风破浪。在巴黎、米兰、伦敦这些国际知名的机场，波司登品牌形象已成为中国品牌走向世界的一张亮丽名片，吸引着世界各地旅客的目光。

全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康表示，新质生产力更加强调科技创新与技术进步的主导作用，为企业未来发展明确了方向。波司登一定要跟着社会的进步，以及消费者价值理念的变化，不断迭代，不断自我创新和自我变革，在和市场、和消费者的交流互动中，形成和夯实品牌的市场地位。

科技创新文化赋能 择高而立永争第一

如今我国经济和消费市场回升态势显著，人民追求美好生活、品质生活已是必然趋势，服装行业品牌效用、使用效用（功能性）、附加效用（时尚性）升级成为消费者的新需求。高德康认为，未来的纺织服装产业，一定是时尚创意产业和科技创新产业，时尚功能科技服装市场增长潜力巨大。波司登明确了“聚焦羽绒服主航道，聚焦时尚功能科技服饰赛道”的“双聚焦”战略，致力于成为世界领先的时尚功能科技服饰集团。

波司登坚信科技是第一生产力，多年致力于研发创新，积累了在羽绒服领域创新驱动的技术实力。拥有专利1119项，参与24项国际标准、13项国家标准、5项行业标准、16项团体标准的制修订工作，在国际羽绒羽毛局(IDFB)和国际标准化组织ISO/TC133等领域承担重要职责，推动中国服装标准化取得重大突破。结合消费者喜好及行为特征，构建科技功能体系，在羽绒服主力品类中深挖细分需求，以高价值感产品创造和引领新消费需求，并拓展更时尚的专业防晒衣品类，对版型、面料、功能、色彩、穿着舒适度等各方面持续优化迭代，在市场和消费者各方面得到积极正向的反馈。摩根士丹利资本国际（MSCI）给予波司登ESG评级为行业领先的“A”级，代表中国品牌服装行业最高水平。

现在的消费市场不仅仅是“产品消费”，更是“品牌消费”，中国品牌正不断迈向全球产业价值链中高端。面向未来，波司登将牢牢把握高质量发展首要任务，进一步强化品牌建设，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展和当代化表达，把深厚的文化底蕴转化为品牌发展价值主张，持续做强品牌经营的核心能力，更好地温暖人们美好生活，努力将“中国波司登，温暖全世界”的宏伟蓝图变为美好现实。

汲古韵焕今风，织温暖传天下。波司登的成功不仅体现在其全球领先的品牌价值和市场地位，更在于其对创新的追求、对品质的坚持、对传统文化的尊重以及对文化自信、民族自信的担当。像波司登这样的中国品牌，带着中国的故事、中国的情感，向世界传递着中国的声音，它们不仅是品牌的代表，也是文化的使者，用它们独特的语言，讲述着中国的崛起和辉煌，让世界感受中国品牌的魅力。

(责编：曹淼、李源)

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