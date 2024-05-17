5月16日，碳路中国 大道有为——海南交投&华为“光储充”一体化创新发展高峰论坛在海南三亚举办。

会议现场（受访者供图）

海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长黄兴海在大会致辞中表示，近年来，海南交投全面践行国家“双碳”战略，积极布局“交通+新能源”产业板块，培育发展新质生产力，以实际行动助力海南国家生态文明试验区和清洁能源岛建设，先后建设运营新能源充电站200多座，全岛18个市县“全覆盖”，携手华为等伙伴参与打造全省新能源汽车充换电“一张网”，实现全岛充换电互联互通，为新能源车主提供更加安全、便捷、高效的充换电出行服务。

“为积极助力海南自由贸易港高质量交通基础设施建设，华为携手客户和伙伴积极践行海南社会经济绿色转型、能源低碳发展之路，在大型地面光伏、分布式光伏、储能电站、新能源汽车充电站等领域，打造出多个新能源行业样板工程。”华为数字能源智能充电全球业务总裁刘大伟说。

会上，海南交投&华为保亭服务区“光储充”一体化样板点正式落成，其采用华为智能光储解决方案和全液冷超充技术，在实现光伏并网的同时完成光储充一体化建设。

海南交投&华为保亭服务区“光储充”一体化样板点发布仪式（受访者供图）

海南光照资源好，具备丰富的光伏资源优势，如何利用自然资源，降低用能成本成为关键。华为数字能源低碳城市业务总经理童永智在会上发表“华为‘光储充’一体化解决方案。他指出，华为聚焦优、光、储、充、云，联合伙伴打造“1+4+X”光储充一体化解决方案，解决电力不足、缓解并网压力、提升绿电消纳，“光储充”一体化成为海南“超充之岛”最佳解决方案。

据介绍，华为“光储充”一体化解决方案通过“光储充”协同调度，降低变压器容量约40%，提升光伏发电自消纳比例约50%，降容增效。基于能源数字化平台，打造AI光储特性，结合光伏发电预测，负荷预测，电价曲线，实现柔性调度，即到即充，支撑更大功率充电，降低充电等待时长，提升用户的用能体验。储能削峰填谷，平移充电需求，降低充电成本约20%。提升充电桩的使用率约30%，带来更多的收益。最终“光储充”实现统一管理，智能协同，安全可靠，高效营维，实现后期极简的运维。目前，华为“光储充”一体化解决方案已覆盖“城市场景”“城际场景”“物流场景”及“园区场景”四大场景。

在生态建设方面，华为数字能源携手首批的11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。

此外，在本次大会上，海南省充电产业投资有限公司总经理何文卫提到，椰速充计划携手华为投建约100座超充站，将覆盖海南岛各个市县，构建海南极速充电新生态，为“超充之岛”目标贡献力量，到2025年，实现高速公路服务区和乡镇全面覆盖。

合作框架协议签署（受访者供图）

会议现场，海南交控能源有限公司与华为数字能源技术有限公司正式签署合作框架协议。目前，海南交投已与华为在路域新能源业务方面开展了广泛合作。未来，海南交投将携手华为积极参与海南高速公路、环岛旅游公路“光储充”一体化高品质服务区建设，双方将共同推动海南“交通+新能源”的高质量发展。

据悉，会议由海南省国有资产监督管理委员会、海南省交通运输厅指导，由海南省交通投资控股有限公司、华为技术有限公司共同主办。大会旨在充分发挥海南优势建设资源条件，通过技术驱动的场景化解决方案，加快“光储充”一体化试点应用，助力海南实现“绿色低碳之岛”的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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