焦磊 任妍

日前，财政部官网公布了2024年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排。

根据安排，根据此次安排，今年超长期特别国债发行期限分别为20年、30年和50年，付息方式均为按半年付息。其中，20年期超长期特别国债发行7只，首发2只、续发5只；30年期超长期特别国债发行12只，首发3只、续发9只；50年期超长期特别国债发行3只，首发1只、续发2只。

今年政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

对于本次超长期特别国债的投向，国家发改委相关负责人在4月17日国新办举行的新闻发布会上介绍，超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。

北京国家会计学院副院长李旭红表示，超长期特别国债发行期限长、安全性高，并且常规化统筹管理，充分体现了积极财政政策对国家发展战略及民生福祉的大力支持，也反映出财政管理的前瞻性、科学性及规范性。超长期特别国债既可以优化债务结果，降低债务风险，充分发挥中央发债成本更低、周期更长的优势，形成优质资产，同时通过统筹管理，避免地方加杠杆导致的隐性风险，确保国家发展行稳致远。

民生银行首席经济学家温彬认为，本轮超长期特别国债涉及期限为20年、30年和50年，且多数集中在30年，大大长于以往，这有助于增强对长期限项目的保障能力、缓解中短期偿债压力，同时也满足国债收益率曲线建设需要，进一步提升国债收益率曲线上关键点的有效性。

当前，中国经济持续回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，需要更具扩张性的财政政策提供充足资金。国家统计局数据显示，4月，居民消费需求持续恢复，CPI同比上涨0.3%，总体保持温和上涨，PPI下降2.5%，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落。

中国社会科学院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明表示，在此背景下，当前企业和家庭资产负债表均处于修复过程中，主动加杠杆投资与消费的动力不强，必须依靠扩张性财政政策来主动创造需求，增加国债发行就成为题中之意。

随着中国经济持续恢复向好，金融高水平对外开放不断推进，中国资产正不断吸引全球目光，多家外资机构表示看好人民币资产的增长潜力。

国家外汇管理局数据显示，近期外资增持境内债券投资规模明显提升，今年一季度净增持达到416亿美元，超过去年全年净增持的230亿美元。据统计，自去年9月份至今年3月份，境外投资者连续7个月净买入中国债券。

此外，在债市参与主体方面，据媒体梳理，3月新增2家境外机构主体进入银行间债券市场。截至3月末，共有1129家境外机构主体入市，其中560家通过直接投资渠道入市，823家通过“债券通”渠道入市，254家同时通过两个渠道入市。

此前，财政部副部长廖岷在3月21日国新办举行的新闻发布会上表示，中国政府债券一直在市场上受到广泛欢迎，海外投资者已连续多月净增持中国政府债券，成为亚洲表现最好的政府债券之一。

近年来，我国不断推动金融高水平对外开放，境内外金融市场互联互通范围和渠道大幅增加，人民币金融资产在全球资产中的吸引力持续提升。而高质量债券供给不足则是制约中国金融市场开放进度的关键障碍之一。因此，加大国债发行规模，可以给境外投资者提供更大规模、更高流动性的金融产品。

今年2月，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，其中提出“拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围”，进一步便利外资金融机构参与中国债券市场；支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销等。

张明认为，中国国债作为一个中高速成长、自身规模巨大、历史资信极佳的大型新兴市场经济体发行的高等级债券，具有成为全球重要安全资产的潜质。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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