李 禾

原标题：气候投融资赋能绿色低碳转型

“气候投融资是应对气候变化、完善气候治理的重要手段。”5月13日，在北京举行的2024第三届中国气候投融资国际研讨会上，第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任易军说，当前，我国气候投融资的制度框架已经建立、运作模式已经打通，将迎来气候投融资蓬勃兴起的关键时期。

气候投融资是引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投资和融资活动，是绿色金融的重要组成部分。气候投融资的目标在于减缓和适应气候变化，实现绿色低碳发展。2022年，在生态环境部、国家发展和改革委员会、中国人民银行等九部门推动下，北京市密云区和通州区、河北省保定市、浙江省丽水市等地开展了气候投融资试点工作。

中国环境科学学会气候投融资专业委员会主任委员李高说，做好气候投融资工作离不开创新。一年多来，试点地区在探索差异化发展路径、创新性投融资模式等方面开展了富有成效的工作。例如，广州市南沙新区出台《广州南沙新区促进气候投融资发展若干措施》，上海浦东新区探索立足上海，辐射长三角地区的气候投融资标准体系，四川与重庆签署合作备忘录，依托气候投融资试点，深化成渝地区双城经济圈生态环境合作等。

生态环境部应对气候变化司综合处处长丁辉表示，气候投融资项目库逐步建设完善、规模持续扩大，气候投融资产品和服务不断创新发展，为气候投融资的发展营造了良好环境。截至2023年底，试点地方的项目库入库项目3086个，总金额4500多亿元；气候投融资相关基金设计的规模600多亿元，实际投入规模达100多亿元。试点地方气候投融资渠道正在不断拓宽，多元化投融资机制逐步完善，金融机构对气候友好型行动的支持力度也在持续提升。

科技创新为气候投融资提供了强大支撑。例如，北京市密云区与清华大学共建密云水库生态文明建设研究中心。中心对“水环境、水生态、水资源、水经济、水机制”五水共治与气候变化之间的关系开展研究，构建“密碳云眼”空地一体全方位碳排碳汇感知体系，推动在密云生态环境高质量保护、经济高质量发展。此外，丽水市建立了浙江省首个企业碳效分类等级融资情况可视化驾驶舱，动态监测气候投融资相关项目进展、融资对接、风险状况等情况，对该市1090家规上工业企业融资情况实现全覆盖动态监测，打造气候投融资“数智监管工具”，强化气候投融资金融服务质效分析、企业“碳资产”识别、惠企政策直达等场景应用。

“实践证明，气候投融资在助力经济动能转化，推动减污降碳深度融合，支持实体经济发展等方面都发挥着积极作用，已成为推动地方绿色低碳转型和高质量发展的重要抓手。”生态环境部应对气候变化司一级巡视员蒋兆理说，下一步，生态环境部将围绕“双碳”目标和国家应对气候变化战略，进一步加强与相关部门的合作与协同，不断完善气候投融资政策体系等。

李高建议，应加强气候投融资人才知识储备培养和持续创新能力，开展气候投融资能力建设，推动建立气候投融资的专业智库和研究机构，鼓励高校建立气候投融资教学科研体系，完善气候投融资相关标准等。

(责编：杨曦、陈键)

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