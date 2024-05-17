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电动自行车锂电池有了安全技术国家标准

2024年05月17日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：电动自行车锂电池　　有了安全技术国家标准

科技日报讯 （记者崔爽）记者5月14日从工业和信息化部获悉，为进一步提升电动自行车锂离子蓄电池质量安全水平，由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）（以下简称《技术规范》）强制性国家标准已由国家市场监管总局（国家标准委）发布，将于2024年11月1日正式实施。

我国是电动自行车产销大国，目前国内电动自行车社会保有量超过3.5亿辆，2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆。电动自行车主要使用铅蓄电池和锂离子蓄电池两种蓄电池。国内主要电动自行车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂离子蓄电池的比例已经超过20%。

据介绍，常见的电动自行车用锂离子蓄电池主要有锰酸锂电池、磷酸亚铁锂电池和三元锂电池等。其中，三元锂电池又可以分为高镍体系的镍钴锰电池、镍钴铝电池以及无镍的磷酸锰铁锂电池等。《技术规范》针对单体电池规定了严格的过充电、针刺等测试。高镍体系三元锂电池很难通过上述测试，今后将难以应用在电动自行车领域。

《技术规范》不仅规定了电动自行车用锂离子蓄电池单体的安全要求，还从电气安全、机械安全、环境安全、热扩散、互认协同充电、数据采集、标志等7个方面设置了电池组的产品安全准入门槛，提升锂离子蓄电池的本质安全水平。

工业和信息化部有关负责人表示，该标准实施后，国内销售的电动自行车用锂离子蓄电池都必须符合相关要求。消费者在选购电动自行车时，可以通过查看电池的铭牌、规格书、使用说明等资料，或者向销售者询问，要求提供该产品对应的检测报告或者认证证书，来确认电池是否符合《技术规范》。

另外，随着使用年限增加，锂离子蓄电池容量逐渐降低，安全风险也逐步提升。《技术规范》要求制造商在电池组上标注“安全使用年限”，提醒用户到期淘汰老旧电池，减少老旧电池带来的潜在安全风险。

(责编：杨曦、陈键)
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