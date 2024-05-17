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脊椎动物寿命影响要素找到

2024年05月17日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：脊椎动物寿命影响要素找到

科技日报北京5月16日电 （记者张梦然）以色列耶路撒冷希伯来大学科学家领导的联合团队在最新一期《自然·衰老》上发表论文称，他们发现了脊椎动物种系调节与寿命、体细胞修复的复杂平衡之间存在新的联系。该研究揭示了对脊椎动物寿命存在重要影响的因素。

与经典进化理论相反，事实证明，改变负责种系（繁殖的部分）的工作方式，会对雄性和雌性产生不同的影响。这挑战了传统观念，也为理解身体如何衰老，以及生殖在这一过程中的作用开辟了新思路。

团队此次在绿松石鳉鱼的不同阶段，对种系分化进行了基因抑制。他们构建全面的单细胞性腺图谱，提供了对下游表型分析至关重要的细胞类型特异性标记。

研究表明，去除脊椎动物的种系，会对雌雄两性有不同影响。它显著延长了雄性寿命，并为雌性提供了显著的抗压能力。研究还表明，只有消除了种系才能显著提高雌性修复损伤的能力，而停止种系分化则不会产生相同结果。有趣的是，没有种系的雄性寿命明显延长，这挑战了人们普遍认为种系总是有利于长寿的观点。

研究发现，与长寿相关的基因和通路比最初认为的要多。研究团队表示，新研究为理解繁殖、损伤修复和寿命之间的复杂平衡开辟了新途径，也为进一步探索控制脊椎动物衰老机制铺平了道路。

(责编：杨曦、陈键)
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