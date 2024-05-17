本报记者 谢若琳 见习记者 张芗逸

原标题：多地密集优化楼市政策 统筹消化存量优化增量

近段时间以来，各地结合自身实际，从控制供给与刺激需求等角度入手，统筹消化存量房产和优化增量住房，对房地产政策进行优化。

例如，5月16日，云南大理白族自治州人民政府官网发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）》，其中提出“科学制定房地产供地计划，控制好供地节奏”。5月15日晚，合肥市人民政府发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，政策内容包括实施购房补贴、优化销售政策、支持“卖旧买新”等方面。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，在各举措中，放松限购等措施有利于加快新增需求入市，推动库存去化；调整土地规模，加快建立“人房地钱”联动机制，有利于加快各地市场形成新的供求平衡。

在优化住宅用地供应方面，多地对住宅用地供应规模进行了适当收缩。据中指研究院监测，截至5月10日，重点22城中有15城发布了2024年供地计划，除个别城市外，供应规模继续延续缩减态势，整体同比下降了约10%。

“土地的供应与去化周期是挂钩的，在去化周期较高的情况下，就是要适当限制供地，并盘活存量土地。”易居研究院研究总监严跃进认为。

自然资源部近日印发《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》明确，各地要完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。业内人士普遍认为，未来，各地或将根据自身的商品住宅去化周期，进一步盘活存量住宅用地，灵活调节土地供应。

在多地陆续优化房地产政策后，楼市成交量有所回升。据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年第19周（5月6日至5月12日），重点15城新建商品住宅成交量为14685套，环比上升74.24%，同比下降2.51%。近期优化房地产政策的城市表现颇为亮眼。例如，于5月6日优化住房限购政策的深圳第19周住宅成交量为566套，环比增长150.5%。

那么，在取得初步成效后，未来还有哪些政策空间？陈文静建议，各地可以围绕控制供给、加快去化两方面展开，并在土地市场、新房和二手房市场协同推进。“一是合理安排土地供给，将新增土地供应与住宅消化周期挂钩，结合当地实际情况，切实落实以人定房、以房定地的要素联动机制；二是进一步解除限购政策，加快新增需求入市，推动库存去化。”

(责编：杨曦、陈键)

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