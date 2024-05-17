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亮眼数据折射东北振兴新变化

2024年05月17日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：亮眼数据折射东北振兴新变化

东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要。必须咬定目标不放松，敢闯敢干加实干，努力走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子。

越来越多迹象表明，东北地区经济“支棱”起来了。今年一季度，吉林以6.5%的增速居31个省份之首，连续两年一季度增速领跑全国。辽宁2023年人口净流入8.6万人，扭转了2012年以来连续11年人口净流出的局面；黑龙江冰雪旅游成为现象级“顶流”，在去年游客接待量、旅游收入大幅增长的基础上，今年一季度这两项指标分别同比增长113.3%和303.2%，均创下历史新高。

更深远的变化体现在信心。一句“投资不过山海关”，曾让不少投资者望而却步，如今它正被打破。今年一季度，东北地区一批重大项目加快落地，固定资产投资增长9.6%，比全国快5.1个百分点。投资是用真金白银为未来投票，投资增长加快，受益于产业转型升级带动的高质量项目加速落地，也表明投资者对东北发展的信心在增强。

改革开放以来，由于体制性、机制性、结构性矛盾，东北地区与沿海地区差距扩大。自2003年党中央作出实施东北地区等老工业基地振兴的重大战略决策以来，特别是党的十八大以来，东北全面振兴迎来新的重大历史机遇。在国家政策支持和自身优势发挥下，东北地区“滚石上山”、攻坚克难，全面振兴取得积极进展。

以东北经济体量最大的辽宁省为例，当地干部群众用“四个重大转变”来概括这一变化：经济运行低速徘徊的态势发生重大转变、干部干事创业的精神状态发生重大转变、营商环境发生重大转变、外界对辽宁的预期发生重大转变。2023年辽宁地区生产总值站上3万亿元台阶，增速10年来首次超过全国平均增速，固定资产投资、社会消费品零售总额增速2013年以来首次超过全国平均水平。

东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。当前，虽然东北地区经济向上态势更趋明朗，但体制机制问题、产业结构和经济结构问题仍是东北全面振兴的最大阻碍，经济发展活力和内生动力仍然不足，距离全面振兴还有很长的路要走。重振雄风、再创佳绩，必须咬定目标不放松，敢闯敢干加实干，努力走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子。

推动东北全面振兴，深化改革开放是关键一招、治本之策。深化体制机制改革的重点是正确处理市场与政府的关系，要进一步解放思想、转变观念，增强市场意识、服务意识，着力优化营商环境，为各类经营主体创造稳定、透明、规范、可预期的法治环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。东北是我国向北开放的重要门户，要增强前沿意识、开放意识，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。同时，加强与京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、西部大开发等国家重大战略的对接，提升对内对外开放合作水平。

推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。坚持以科技创新推动产业创新，继续做好结构调整“三篇大文章”，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力。要让东北地区的资源、生态、科研、产业、区位优势，转化为源源不断的发展新动能。

东北全面振兴，关键在人。虽然辽宁、吉林出现人口净流入的可喜变化，黑龙江高校毕业生留省、来省就业人数创近5年最好水平，但受自然增长率不断走低的影响，东北地区人口形势依然严峻。要大力发展普惠托育服务和教育事业，扎实做好就业、增收、医疗、社保等工作，创新人才管理、评价、使用和激励机制，打造更多创业创新平台，让各类人才能够安心、安身、安业，以“人”兴引领振兴。

(责编：杨曦、陈键)
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