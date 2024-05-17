人民网北京5月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布数据显示，2024年4月份，房地产市场继续调整，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。

各线城市商品住宅销售价格环比降幅有所扩大

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上涨0.3%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。

4月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.9%，降幅均比上月扩大0.4个百分点。

各线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.5%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，北京、广州和深圳同比分别下降0.5%、6.9%和6.7%，上海上涨4.2%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.9%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.9个和0.8个百分点。

4月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降8.5%，降幅比上月扩大1.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.0%、7.5%、10.2%和8.5%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.8%和6.6%，降幅均比上月扩大0.9个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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