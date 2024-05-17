新华社杭州5月17日电 题：启动！中国5G异网漫游向你我走来

新华社记者张辛欣、张晓洁

数字时代，没有什么比连接更重要。信号不畅，会让网络体验打折扣。

好消息来了！17日，在浙江宁波举行的2024世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布，启动5G异网漫游商用推广，让边远地区畅游5G“不掉队”。

什么是5G异网漫游？

通俗地讲，就是不换卡、不换号，当我们所用的运营商没有5G网络覆盖时，手机可以自动切换，使用其他运营商的5G网络。

在一些边远地区、农村地区，基站铺设没那么密，会出现覆盖面不够、信号弱的现象。5G异网漫游，对加快5G网络覆盖，特别是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平意义重大。

让超过8亿的5G用户都能畅享高速的移动通信网络，并不寻常。

首先就是“一盘棋”。实现5G异网漫游，靠的是网络共享，讲究的是运营商以及产业链的合作。我国幅员辽阔，不论是建设基站还是运维网络，都不可能靠单打独斗。

在工业和信息化部的统筹指导下，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电不断推进网络的共建共享。四个“大块头”形成合力，才能不断降低建设成本、提升效率、优化服务，让用户享受到更多便利。

其次要有技术的突破。比如，“5G核心网漫游”这种方式，不仅要求运营商部署独立的5G移动核心网，还要实现网间互通，完成跨网移动性管理、安全管理等。

在无国际先例和可用标准的前提下，4家运营商与产业链上下游通力合作，创新制定5G异网漫游技术方案，先后完成实验室测试、外场测试和现网试点。

去年5月，5G异网漫游在新疆试商用，验证了商用可行性。接下来，相关省份将制定具体推进计划，加快推广落地。

不管是“漫游”到哪家运营商，都要有一定的基站覆盖规模。实现5G异网漫游，还要靠完备的网络基础作为支撑。

多年来，我国坚持适度超前的原则，持续加快网络基础设施建设。截至今年一季度，累计建成5G基站364.7万个，为加快5G网络覆盖和异网漫游提供了坚实的基础。

对一个14亿多人口的大国来说，把网建好、把网用好，每一步都不简单。

如今，10.92亿人的网民规模，超过50万亿元的数字经济体量，人工智能、工业互联网等大量创新，都靠持之以恒地加快网络发展作为支撑。

启动“信号升格”专项行动，推广5G异网漫游，移动通信网络正向“更快”和“更广”突破。人们期待，网络更通畅，为生活带来更多便利，为经济发展创造更多可能性。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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