原标题：兴业银行连续两年入选《财富》中国ESG影响力榜

5月13日，2024年《财富》中国ESG影响力榜揭晓，兴业银行成为连续两年上榜的商业银行。这是继去年该行成为境内首批获得明晟ESG AA级上市银行后，在国际ESG领域获得的又一殊荣。

近年来，兴业银行深入践行金融工作的政治性、人民性，持续加强ESG治理架构和管理体系建设，探索实现银行经济效益、社会与环境效益的共赢发展，走出了一条兼顾国际标准和中国特色的ESG实践之路。

在治理(G)方面，兴业银行坚持践行可持续发展理念，创新“寓义于利”的ESG实践模式，将ESG因素纳入发展战略和经营策略，从公司治理层面推进ESG管理。2023年，该行董事会制订《兴业银行股份有限公司ESG政策》，并编制年度ESG管理体系建设工作要点，覆盖客户基础优化、客户服务强化、绿色金融资产构建、绿色银行产品创新、乡村金融、消费者权益保护、数据安全等发展重点。同时，制定年度ESG系列培训实施方案，开发系列ESG配套课程体系，以“5+N”培训体系为框架，自上而下开展ESG文化培训，全行员工ESG知识闯关学习活动覆盖率达85.48%。

在环境(E)方面，作为国内最早探索绿色金融的商业银行，兴业银行将发展绿色金融、服务“双碳”战略与银行的可持续发展相融合，协同服务“减污、降碳、扩绿、增长”，积极推动经济社会绿色低碳转型，成为服务碳达峰碳中和的典型样本。截至2023年末，兴业银行绿色金融融资余额达到1.89万亿元，同比增长16.14%，其中人民银行口径绿色贷款余额达8090.19亿元，较上年末增长26.99%，所支持的绿色项目可实现年节约标准煤952万吨、年减排二氧化碳2292万吨、年节水量1055万吨。

在社会(S)方面，兴业银行持续丰富普惠金融产品供给，加快数字化转型，不断提升金融服务普惠小微企业的专业性，全力支持实体经济高质量发展，构建差异化的特色普惠金融服务模式。截至2023年末，普惠小微贷款余额5009.65亿元，较上年末增长23.95%；普惠小微贷款户数23.19万户，较上年末增长16.90%；涉农贷款余额6647.60亿元，较年初增长21.59%，普惠型涉农贷款余额560.84亿元，较年初增长42.63%。兴业银行认为，人力资源是公司第一资源，一支高素质人才队伍是公司最珍视的宝贵财富。该行明确人才队伍建设总量、结构、能力等目标，构建科学的人力资源管理体系。同时，持续加大员工能力培训，提高员工终身学习能力，2023年培训经费总支出2.11亿元，员工培训覆盖率达96.36%。同年，该行荣获智联招聘中国年度最佳雇主全国100强。

据悉，本次评选是《财富》杂志连续第三年编制中国ESG影响力榜单。评审认为，中国ESG实践正稳健前行，成为公司锤炼持久竞争力的行动指针。上榜企业在改善环境、保护员工、支持社区上做出卓越努力，以持续且包容的增长穿越经济周期，并赢得市场尊重。

(责编：曹淼、李源)

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