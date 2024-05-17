人民日报客户端广东频道 王云娜 姜晓丹

在“高质量发展调研行”中，记者来到广东省佛山市顺德区，走进全球最大的洗碗机制造基地——美的厨热洗碗机工厂。

记者在工厂总装车间看到，工位上的原材料批量运输，采用无人驾驶运输车。产线上分布的机械手臂，有着人工不可比拟的优势——将体积较大、重量不轻的洗碗机机身运至下一生产环节，机械手臂一夹一起一落即可完成，不仅不费力，卡位还精准。

车间内不少工序“机器换人”，助力生产线高效顺畅运转。而在车间外的数智运营中心，一块块屏幕实时呈现着每条生产线、每个岗位的作业情况和数据。一旦有环节出现问题，大数据系统将第一时间反馈，避免了人工疏漏，让生产过程“有迹可寻”。

美的厨热洗碗机工厂总装车间一角。王云娜摄

记者了解到，近年来，通过采用先进数字技术，美的厨热洗碗机工厂实现了从生产到管理的数字化转型。数字赋能，洗碗机生产流程环环相扣，时间大大缩短，最快18秒钟就能下线一台洗碗机。

美的集团厨热洗碗机工厂数字化负责人熊涛介绍，与传统生产模式相比，如今，工厂单位生产成本下降14%、外销交付时间缩短58%、一次装机缺陷不良率降低59%。

“我们在制造环节实现了生产洁净化、能源低碳化、废物资源化、用地集约化、原料无害化，全力打造绿色智能工厂。”熊涛说，园区内还建立了能源管控平台，实现工厂能耗在线化管理，目前园区的绿电使用占比达到20%，“不只是绿色制造，工厂围绕绿色产品、绿色采购、绿色物流、绿色回收、绿色服务等，全面推动产业向绿。”

近年来，佛山市始终把发展经济的着力点放在实体经济上，高质量推进制造业当家，逐步建立门类齐全、配套完善的产业体系。佛山产品，80%以上与居家生活密切相关，“有家就有佛山造”誉满全球。

作为全国唯一的制造业转型升级综合改革试点城市，佛山市加速“智改数转”，推动制造业基本盘转型升级，出台推进制造业数字化智能化转型发展若干措施，推出25条具体举措，配套财政资金100亿元，对制造业转型进行全周期奖补。

此外，佛山市每年遴选认定一批数字化智能化示范工厂、示范车间、标杆项目，为不同行业、不同规模、不同转型阶段的企业提供对标样本。加快实施集群数改，实施龙头带动、中小企业抱团和“工业互联网平台+园区”等三大转型路径，推动企业抱团组建联合体，共同探索转型模式。

“技术改造是保持制造业旺盛生命力的关键密码，节能降碳、超低排放、本质安全、数字化转型、智能化升级是重要方向。”佛山市工信局副局长李天赠介绍，当地大力扶持企业使用新材料、生产新产品、引进新设备、研发新工艺，推动企业技改不停步，朝着高端化、智能化、绿色化发展。大量传统制造企业生产效率实现几何级跃升，生产成本大幅下降，降本增效成果显著，制造业迈向价值链中高端。

佛山是广东制造业转型升级的一个缩影。2023年，广东推动超5000家规模以上工业企业数字化转型，推动超9300家工业企业开展技术改造，技改投资增速创6年新高，制造业增加值占地区生产总值比重达32.7%。

(责编：杨曦、陈键)

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