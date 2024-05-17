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阳光保险2024年客户节即将开幕

2024年05月17日10:59 | 来源：中国网财经
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原标题：“体验阳光服务 感受爱与责任”——阳光保险2024年客户节即将盛大启幕

向阳而生，逐光而行。5月19日，以“体验阳光服务，感受爱与责任”为主题的阳光保险2024年客户节即将拉开华彩篇章，开启客户的美好之旅。自2010年起，阳光保险客户节至今已经十五载，每一届客户节承载着阳光对客户的关爱，成为阳光保险向广大客户表达感恩、回馈社会的重要盛会。

本届客户节，阳光保险为客户特别策划了“爱体验”“爱升级”“爱聆听”“爱回馈”和“爱传播”等一系列活动，深情回馈广大客户的信任与支持。

“爱体验”活动以“千人体验，服务焕新”为主题，通过与客户的深度互动，了解客户对阳光保险产品和服务的体验感受，收集客户宝贵建议，驱动服务提升，为客户打造卓越体验。

活动期间，阳光保险将通过线上问卷调研、客户面对面等方式诚邀使用过阳光产品与服务的客户，分享体验感受。阳光保险还将特别授予积极参与并贡献真知灼见的客户“客户体验官”荣誉称号，邀请客户加入极具阳光特色的“客户体验官”队伍，共同见证阳光服务的持续优化与升级。

活动期间，阳光财险将升级推出“信用赔”服务，实现信用直赔，报案即赔付，免人工、零单证；升级“自助赔”服务，支持客户通过“阳光车生活助手”小程序自助理赔；试点推出人伤预赔，让理赔服务更简单，进一步提升客户理赔服务的体验。

阳光人寿同样将推出“畅享无忧服务，四大焕新升级”服务，一是透明险责，赔付无忧：“知心版”理赔申请为客户详细解释理赔所需资料。二是省时省心，服务无忧：客户同时投保多张保单、办理多项服务重要手续可合并简化。 三是枫桥相伴，公正无忧：全面推广实践“枫桥经验”，更好地帮助客户解决问题。四是以客为尊，权益无忧：将消费者保护理念融入经营全流程，全员致力于为客户提供更好的产品和服务。

活动期间，阳光保险将延续过往传统惯例，各级管理人员将走近客户，倾听客户心声，深入了解客户的产品与服务需求。切实为客户解决问题，为民办实事，传递阳光向善的爱与责任文化理念。

为回馈广大客户，阳光财险将举办“共建致富路 阳光伴您行”活动，会同畜牧防疫部门向全国规模化养殖企业的阳光客户，赠送防控疫苗和驱虫药物，助力养殖户抵御风险。还将开展“强风控服务 助安全生产”活动，为企业伙伴提供汛期自然灾害和安全生产风险隐患排查、气象灾害预警等服务，助力企业客户“风险减量”。

阳光人寿“我家阳光”APP将在客户节期间推出一系列丰富有趣的互动活动。其中，有行业内首个将保险知识科普与游戏结合的互动场景“保险大富翁”，推广“三五七”全生命周期保障理念，科普寿险功用，让客户在轻松游戏的氛围中更加了解保险的功用；还推出“阳光AI写真馆”主题活动，客户只需上传照片即可生成阳光保险2024年客户节专属相框的AI写真图片。阳光人寿还将开展“天天享健康 阳光知心伴”活动，推出周三健康云课堂，为老年人和未成年人传递老有颐养、幼有善育的健康生活理念。

客户节期间，阳光保险将开展“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”的金融消费者教育宣传与权益保护活动，开展金融保险知识、消费者权益保护知识普及的宣教活动，帮助广大金融消费者增强金融风险意识和防范能力。

此次阳光保险客户节将于5月19日至7月28日举办，以丰富多元的系列创意活动、优质暖心的产品服务链接客户、走近客户、回馈客户，致力于“让客户说好”。

(责编：董童、李源)
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