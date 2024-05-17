原标题：周鸿祎：大模型与企业场景结合，才能形成新质生产力

5月16日，由全国工商联、共青团中央联合主办的第六届全国青年企业家大会在湖北武汉开幕。360集团创始人周鸿祎参会并以“大模型助力新质生产力高质量发展”为题作分享。

周鸿祎认为，如今国家大力发展新质生产力，其中一定是以科技创新为抓手，科技创新的重要领域是数字化，时下最热门的就是人工智能技术。人工智能一定要与传统行业，特别是制造业相结合，才能有效打造新质生产力。

他表示，人工智能时代，大家首先要建立AI信仰，要相信大模型是真智能，相信AGI正在加速到来，相信大模型将重塑所有产品和业务，有了AI信仰后，大家就不会认为大模型是场泡沫，而是正在掀起新一轮工业革命。

谈及创业者如何参与到人工智能大模型浪潮的话题，周鸿祎不建议青年创业者卷超级通用大模型，因为超级通用大模型比拼的是算法、算力、成本、人才、安全综合实力，只有巨头企业才能玩得起，作为创业者，应该think different，大模型还可以越做越专，越做越小。

周鸿祎分享了目前大模型发展的三个趋势，一是做多个专家小模型混合的MoE架构，二是把大模型实现终端化，三是开源大模型爆发。因此他认为，目前大模型算法、模型、算力都已经不再是问题，关键问题在于找到适合大模型应用的“明星场景”。

“大模型只代表有画图、写作、分析的能力，不是最终面向用户的产品”，周鸿祎认为，“模型即产品”是一个伪命题，大模型的能力必须通过场景下的应用来展示，帮用户解决实际问题。因此，360也通过360AI浏览器里的几个明星场景，做了帮助用户快速处理视频、音频、文字、图片等文档的探索，目前已经广泛帮助到教师、学生和自媒体等人群。

面对大模型爆发带来的发展机遇，周鸿祎建议大模型应当更多与企业的场景相结合，从而实现企业生产力的提升。周鸿祎表示希望能够在湖北打造360大模型工厂，为大模型创业者提供工具和部署服务，助力创业者低成本高效率完成大模型构建，助力新质生产力快速发展。

(责编：曹淼、李源)

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