人民网北京5月17日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行成渝综合交通运输标准体系专题新闻发布会，介绍推动成渝区域交通一体化向更深层次、更宽领域拓展相关情况。交通运输部科技司司长徐文强介绍，截至去年底，交通运输现行有效国家标准908项，行业标准3145项，地方标准2405项，交通行业各项工作基本实现了“有标可依”，为加快建设交通强国打下了坚实的标准基础。

一是支撑综合立体交通网建设。以“联网、补网、强链”为重点，制定发布一系列综合交通运输标准，支撑了全国25个枢纽城市和超过300个货运枢纽项目建设，促进了大宗货物和集装箱“公转铁”“公转水”中长距离运输，以及铁水联运、江海联运的高质量发展。

二是推动交通装备升级。以数字化、绿色化为重点，制定实施基于NFC的集装箱电子箱封、寄递无人车等标准，促进多式联运装备、载运工具和新型装备技术的推广应用。

三是提升运输服务品质。强化“互联网+政府服务”，通过制定道路运输、水路运输、海事执法等电子证照标准，累计支撑发放电子证照1500多万张，做到了“让信息多跑路、让群众少跑腿”。

四是助力智慧交通发展。发布自动化集装箱码头操作系统、起重机远程操控作业等技术标准，有力促进了青岛前湾、上海洋山等一批具有世界领先水平的自动化码头建设。

五是筑牢交通安全底线。道路交通标志和标线系列强制性标准，在公路和城市道路的应用里程超过了535万公里，通过“交通语言”设置的标准化，引导和规范道路使用者有秩序地使用道路，提高了路网整体运行效率，保障了公众安全、有序出行。

六是促进绿色低碳发展。通过优化营运车辆、营运船舶燃料消耗量限值标准，发布实施相关新能源汽车应用标准，为交通运输企业选择高能效、低排放车辆和船舶提供指导，助力实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：王连香、高雷)

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