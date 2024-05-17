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交通运输部：推动成渝交通一体化发展向更深层次、更宽领域拓展

2024年05月17日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行成渝综合交通运输标准体系专题新闻发布会，介绍推动成渝区域交通一体化向更深层次、更宽领域拓展相关情况。会上，交通运输部科技司司长徐文强介绍，《成渝综合交通标准体系》聚焦交通运输主动服务国家区域重大战略，着眼于推动地方交通运输主管部门加强合作，是促进国家标准、行业标准、地方标准协调共建的创新实践。

徐文强介绍，为推动成渝交通一体化发展向更深层次、更宽领域拓展，交通运输部通过标准体系部署了以下5个方面的重点工作：

一是以标准提高综合交通网建设质量。加快山区高速公路改扩建标准制定，支撑高速公路扩能改造，提升路网通行能力。完善山区水上旅游航道建设标准，挖掘精品航线与旅游资源叠加效应，助推交旅融合发展。完善大水位差直立式码头设计标准，服务长江上游港口高质量建设。

二是以标准提升出行服务品质。推动高速公路服务区服务规范等标准制定，助推两地高速公路运营服务一体化进程，助力打造高速公路巴蜀文化走廊。加强毗邻地区公交服务等标准供给，连起群众出行路，推动“双城”生活享受“同城”便利。

三是以标准促进物流降本提质增效。加快集装箱多式联运运单、集装器具循环共用等标准制定，推进“一单制”“一箱制”发展。加快冷链、危货等电子运单标准制定，支撑建立运输数据“一张网”。推进货物水水中转作业等标准制定，强化双城物流协同，降低全社会物流成本。

四是以标准打造协同治理样板。以标准支撑拓展交通协同执法的深度、广度和精度。加快多式联运信息共享交换等标准制定，强化数智赋能推动实现跨区域交通数据互联互通。推动两地水上应急救援协同标准制定，助力成渝共建应急联动响应网络。

五是以标准培育壮大新质生产力。适应人工智能、大数据、新能源应用的发展，研究高速公路智能化、内河码头自动化等标准，统一汽车充换电设施和加氢设施运营服务标准，服务智慧公路、智慧港口建设，推动交能融合，鼓励发展无人驾驶和低空经济，显著提升交通运输行业发展的科技含量。

徐文强表示，下一步，交通运输部将进一步加强组织，加快重点标准供给，适时动态优化调整完善标准体系内容，不断增强标准创新活力。

(责编：王连香、高雷)
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