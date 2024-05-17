原标题：近半数受访者希望通过留学获得更好的就业前景

5月15日发布的新东方《中国学生出国留学发展报告》（以下简称《报告》）显示，我国意向留学人群的年龄主要集中在18岁至21岁，获得更好的就业前景成为意向留学群体选择留学的一大驱动力。

这是新东方连续第十年发布针对留学群体的趋势洞察报告，今年的问卷调研覆盖32个省级行政区域和部分海外国家及地区，面向有留学意向的学生和家长、已有留学经验的学生，以及参与单位招聘的社会人士，共回收有效样本9413份，截至目前10年间已累计收获有效样本近7万份。《报告》梳理这10年积累的数据，展示了不同阶段的留学群体从学习到生活、从学业到就业的整体趋势，以及留学行业发展新动态。

《报告》显示，我国意向留学人群的年龄主要集中在18岁至21岁。10年来，本科一直是我国留学家庭萌发留学意愿的主要阶段，占比超四成。在本科及以上意向留学人群中，来自国内普通高校的学生占比趋于稳定，占半数左右。但在2024年，来自国内普通高校的人群占比从2023年的49%升至57%，意味着有更多国内普通高校学生期待通过留学来帮助自己提升学历背景、丰富个人履历，进而提高未来求职、就业竞争力。

《报告》显示，普通家庭在这10年间成为留学主体。意向留学生家长的职务为“一般员工”的家庭自2018年起成为主要留学群体，在2022年占比高达45%，意味着留学变得更加大众化、常态化。此外，这10年间不仅意向留学生家长的学历水平整体上升，有海外教育经历的家长占比也大幅提升，特别是在近3年增速较快。

国际视野更加开阔这一特征不仅体现在家长身上，也体现在有留学意向的学生身上。《报告》显示，在留学前就有海外学习经历的人群占比逐年上升，从10年前的27%增长至现在的41%。有越来越多的学生选择通过海外学习项目丰富个人背景经历，为之后的留学申请以及未来的海外生活打下基础。

《报告》提到，近年来留学意向低龄化特征重新显露出来，在高中阶段萌发留学意愿的人群占比自2020年起有回升的迹象。《报告》认为这与海外学习经历人群增多有关，有更多家庭会让孩子在初高中阶段参与海外高校组织的暑课，或是学校组织的冬/夏令营，这也激发了孩子们对海外学习的兴趣和向往。

《报告》显示，2015年至2024年间，美国、英国一直是热门的留学国家选择。尤其近5年，英国凭借较短的学制和相对稳定的政治环境，成为最受意向留学人群欢迎的国家。此外，欧亚地区院校一直以来以高性价比为优势，吸引了不少留学家庭的目光。

为何要想要留学？《报告》显示，拓展国际视野、丰富人生经历，始终是意向留学人群的最主要动力。但在其他因素中，留学对于就业的助力，逐渐成为他们想要走出国门的主要驱动因素。在今年的调研中，近半数受访者希望通过留学获得更好的就业前景。

对就业的关注也体现在专业选择上。《报告》显示，意向留学人群的专业选择越来越受就业市场的影响。在留学市场逐渐放开后，就业前景的重要性回升，兴趣和与自身教育背景适配度的重要性呈下滑趋势，不再是选择留学专业的决定性因素。

从具体专业上看，意向留学人群更青睐出国去学习工学、经济学与管理学类专业。与此同时，想要学习理学、法学、医学相关专业的学生占比上升明显，想学习农学、哲学、历史学等相关专业的学生占比虽然目前还较低，但也在逐年上涨。

此外，根据2024年的调研数据，意向留学人群期望的职业主要集中在金融业、教育与计算机行业。但从连续5年的调研数据来看，金融行业的占比呈下降趋势，对教育与计算机行业的关注度上升。

《报告》显示，回国就业已连续7年成留学毕业生的主流选择。其中，硕博留学人群回国就业的意愿，尤其是毕业后马上回国就业的意愿更加强烈。国内就业机会选择多，经济发展有潜力，并且近年来针对归国留学人群陆续出台多项落户利好政策，这也是吸引更多留学人群回国发展的原因之一。（记者 孙庆玲）

(责编：曹淼、李源)

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