原标题：华为光领域创新产品齐亮相“中国光谷”，助力行业智能化

在2024中国光谷·光电子信息产业创新发展大会期间，华为在F5G智简全光网展区，围绕智能化时代“光进铜退、光进电退、光进人退”等三大光产业新趋势，全面展示全光园区、行业光通信网、光纤感知、光接入、光传送等领域的多款新品和解决方案，包含新一代绿色万兆全光园区方案、支持fgOTN（细颗粒光传送网）标准的光通信产品、商用50G 全光园区方案、高精准光视联动周界防护方案等，助力千行百业数字化转型。

光进铜退，打造绿色、超宽、极简的全光园区

园区网络正在迈向Wi-Fi 7时代，传统园区网线已无法满足带宽需求，需要升级为光纤，园区网络光进铜退势不可挡。

面向教育、医疗、酒店、制造等中大型园区，华为展示了F5G全光园区2.0解决方案，基于XGS-PON Pro和Wi-Fi 7技术，从带宽、组网、体验、运维四方面升级，实现12.5/25Gbps到房间、10Gbps到AP，打造绿色万兆全光园区。同时，华为展示了可商用的50G全光园区方案，充分满足园区高性能场景需求。

面向小微园区，华为F5G小全光新品带来非凡体验、极简部署、极简运维，同时集成智能摄像机，实现光视一体化的使用和运维。

在工业园区，华为展示了无损工业光网解决方案，实现全时“0”丢包、确定性低时延、超长链式组网三大创新，全面增强工业光网的联接能力，打造超高可靠的工业网络。

光进电退，F5G全光承载打造坚如磐石的生产通信网

电力、交通等行业的智能化需要高可靠和大带宽的通信网络来支撑，过去广泛采用的SDH网络带宽不足，成为智能化落地的瓶颈。“光（fgOTN）进电（SDH）退”趋势，是指对SDH网络的升级改造。fgOTN标准是ITU-T（国际电信联盟电信标准化部门）定义的SDH演进的下一代技术。华为展示了支持fgOTN标准的全光行业通信网解决方案及OptiXtrans E6600系列产品，为行业构筑坚实可靠的通信网络。

光进人退，多维感知+AI助力智慧生产与运营

“光进人退”，是指通过智慧交通、周界防护等场景的智能远程作业方式，减少大量人工现场工作，让从业人员从室外现场“后退”到办公室。华为展示了将视觉、雷达、光纤等感知能力融合，结合先进的AI大模型，打造的多维感知+AI解决方案，可应用在机场、铁路围界和油气管线巡检上，助力高效生产和运营，让行业从业人员作业更舒适、更高效。

50G PON和FTTR开启智慧家庭新纪元

光接入展台创新性地通过全光万兆对非遗剪纸艺术进行沉浸式3D高清直播演示，体现了华为50G PON解决方案通过独有的端到端硬切片等核心技术，为用户带来10Gbps可保障大带宽、百倍时延优化、低抖动以及确定性体验等特点；也能看到50G PON在推动智慧家庭从以视频为主的娱乐模式，转向娱乐、教育、办公以及健康的多用途中心转变。

此外，华为还展示了星光F50全光智慧家庭解决方案的实际应用场景，通过全光家庭存储演示，让参观者亲身体验到使用F50进行数据备份的极速与便捷。这项功能革命性地优化了家庭用户的用网体验，极大地提升了用户在智能家居、远程办公等场景下的生活与工作效率。

全光品质运力网，以网强算畅联澎湃算力

智能时代，算力需求的激增加速数据中心的架构迈入枢纽算力、区域算力、边缘算力的多层次布局。为此华为推出全光品质运力网络解决方案，一是立体联算骨干网：通过3D Mesh立体架构、400G超大带宽和99.9999%的超高可靠性，实现数据中心之间的无阻塞高速联接和无损协同，让算力永远在线。二是一跳入算城域网：通过全Mesh的城域核心网，使算间以最短路径直达，实现1毫秒的算间互联；将全光交叉和OTN技术向城域汇聚和接入层延伸，构建灵活动态的带宽资源池，让企业“入网即入算”、算力瞬时可达。

除了上述创新产品外，华为展区另有F5G+行业解决方案集体登场，覆盖电力、油气、制造、数字政府、城轨、高速公路、教育、医疗等细分场景，全面加速全行业数字化转型。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经