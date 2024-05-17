人民网北京5月17日电 （记者王连香）今日，中国民用航空局召开5月例行新闻发布会。民航局航空安全办公室副主任李勇表示，今年4月，航空运输生产继续保持总体平稳。全行业完成运输总周转量113.8亿吨公里，同比增长21.6%，较2019年同期增长8.3%；完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%，较2019年同期增长5.3%。

其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%，国际客运规模突破500万人次，完成509.6万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%。

全行业完成货邮运输量68.4万吨，同比增长25.3%，较2019年同期增长13.9%。其中，国内、国际货运规模较2019年同期分别增长1.2%和39.1%。

在安全运行方面，今年4月，全行业共完成运输航空飞行107.9万小时，同比增长7.4%；累计飞行42.2万架次，同比增长3.1%。通用航空飞行12.8万小时，同比增长4.2%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

在运行保障方面，今年4月，共保障各类飞行49万班，日均16329班，日均同比增加6.5%，与2019年同期相比增加1.2%。航班正常率为81.4%。

(责编：王连香、高雷)

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