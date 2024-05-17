人民网北京5月17日电 （记者王连香）今日，中国民用航空局召开5月例行新闻发布会。民航局运输司副司长徐青介绍，今年，民航局继续把国际客运增班作为重点工作，会同相关部门统筹施策，全力推进国际客运航班进一步恢复，积极支持中外航空公司在我国国际航线上加大运力投入，完善国际航线网络，便利中外人员往来。

近一周（5月6日至5月12日）中外航司共执行国际客运定期航班5493班，恢复至疫情前约73.1%，客运航班通航70个国家，其中比疫情前新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚5个通航国家。我国与共建“一带一路”国家间客运航班量已恢复至每周4053班，约为疫情前的76.6%，比行业平均恢复水平高3.5个百分点，航班量占比73.8%，比疫情前提升4.4个百分点。

近期，国航已于4月27日起开通至巴西的北京-马德里-圣保罗航线，每周2班；南航已于5月11日起开通至墨西哥的深圳-墨西哥城航线，每周2班。国航计划自今日（5月17日）起开通至古巴的北京-马德里-哈瓦那航线，每周2班。海航计划自6月21日起开通至匈牙利的深圳-布达佩斯航线，每周2班。南航计划自6月27日起开通至匈牙利的广州-布达佩斯航线，每周4班。

徐青表示，下一步，民航局将继续做好国际航线航班的审批和保障工作，及时协调推进解决各航空公司在恢复国际航班过程中遇到的问题和困难，并加大国际客运航权资源的使用监测力度，引导各航空公司提升航权资源使用效率。同时，进一步完善国际客运航线网络，提升国际航空运输的通达性和便利性，更好地服务对外交往和旅客出行。

(责编：王连香、高雷)

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