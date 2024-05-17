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从“装修”到“装家” 爱空间新一代整装发布

2024年05月17日16:32 | 来源：新华网
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原标题：从“装修”到“装家” 爱空间新一代整装发布

　　日前， 2024爱空间新一代整装新品发布会在北京爱空间整装体验中心北四环总店举办。

　　会上，爱空间创始人、CEO陈炜表示，当下，消费者对家装的需求已不是简单的产品材料的组合，而是希望家装企业可以给予空间整体的优化，从材料组合到空间功能提升，从简单材料选择到整体的空间美学升级，提供一种对空间的理解和对未来生活方式引领的理解。

　　什么样的家“更好住”？爱空间凭借数以万计的家庭装修经验与长达8个月的入户访谈、研发团队研讨评估后，给出了生动的模型：新关系空间、新情绪美学、新秩序收纳、新场景方案、新健康标准，这五个“新居住感坐标”构成了“更好住的家”。

　　当天的发布会上，爱空间高级合伙人闫佳现场发布了Y5系列、L7系列、X9系列等三大整装居住产品。不论是适合年轻人活力生活的Y系列，还是针对成长型有娃家庭的L系列，又或是面对充满想象的不被定义的未来生活的X系列，这一次，爱空间三大系列的全新整装产品，每一款都为特定用户群“量身定制”，分别满足不同生活阶段对“家”的居住需求。

　　“从刚需到改善思维，用完整的解决方案，实现生活方式的表达，”这是爱空间新品的联合研发团队、深家协住研院院长关永康认为，不能惟设计而设计，应跳出设计为人而设计。关注产品实用性的同时，更照顾客户的情绪价值，让产品为用户带来情感上的满足和愉悦。

　　从2020年开始，爱空间便提出生活方式提案者这一服务理念，秉持着“让爱有空间，让空间有爱”的核心价值观，爱空间多年来不断强调用户关系与居住体验，即作为装修公司，应该主动去挖掘和推进人与空间的深度链接。

　　生活方式场景化的表达正是爱空间所倡导的“装家”新概念的核心。闫佳表示，爱空间不仅要做好装修的事情，更要做好“装家”的事情，使我们装修的过程真的能够帮他们实现关于“家”的每一个空间及场景的美好想象。让“更好住的家”为更多人所热爱，持续为客户提供高品质、高性价比的家居产品和服务。

(责编：曹淼、李源)
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