原标题：旧家电家具将有“电子身份证”了！天猫推出行业首个可溯源的以旧换新数字化循环体系

5月16日，在国家发改委、商务部、浙江省发改委、浙江省商务厅、浙江省市场监管局等单位的共同指导下，天猫联合中国标准化协会、中国家电协会、超17000个家电家居商家和50余家循环拆旧企业，共同发起“以旧换新绿色行动”。会上，天猫宣布将打造可溯源的以旧换新数字化绿色循环体系，提供从销售、回收、拆解到再利用全链路一站式服务。联通产业链上下游，规范回收循环服务，提升产业循环效率；鼓励绿色低碳消费，减少有害垃圾污染，拉动绿色经济增长。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案中提出：开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新，加快换新+回收物流体系和新模式发展。天猫率先响应，联合商家共同投入5亿元，扩大以旧换新商品补贴范围及力度；扩大以旧换新覆盖到家装家居品类，并支持全国1800个区县实现空调、冰箱、洗衣机、电视机等大件商品上门“送新同时取旧”。

废旧家电回收一直存在规模小、分散化、技术滞后、管理混乱等问题，亟需形成标准化、专业化、技术化的回收循环体系。浙江盛唐环保科技有限公司总经理强毅表示：“以旧换新数字化绿色循环体系的推出，不仅能提升回收效率和资源利用率，也能给用户带来更好的服务体验，对用户和产业是双赢。”

此次天猫平台联通产业链上下游，发挥各方优势，将在废旧家电家具回收供应链、规范服务标准、环保处置、再生资源溯源管理、碳减排路径等多个领域深入合作，打造公开、透明、可信的绿色循环体系。未来，天猫上超10万款家电家居商品将拥有专属“溯源码”，从商品销售、回收、拆解到再利用等环节全程溯源可控。一方面，有效防范非法拆解、倒卖行为，大幅提升资源利用率；打通蚂蚁森林，将用户以旧换新行为转化为绿色能量，倡导绿色低碳消费，减少环境污染；同时，数字化、智能化、低碳化的回收网络体系，也将大大缩短以旧换新流程，降本增效，帮助各方抓住循环经济新机遇，拉动绿色经济增长。

浙江省商务厅二级巡视员梁志良表示，推动新一轮消费品以旧换新，是稳增长、促转型、惠民生的重要举措。“天猫作为全国领跑的互联网企业，也是最早布局以旧换新的平台之一，通过科技创新能力和数字化手段打造更惠民、更便利的以旧换新新模式，将为经济发展大局做出积极贡献。”

浙江省平台经济工作领导小组办公室负责人顾文海表示，“天猫平台作为连接消费者和市场的桥梁，有巨大的影响力和带动力，在推动消费品以旧换新工作方面具有天然优势和重要作用。“

国家发改委环资司牛菁菁表示，“天猫发挥平台优势，联合协会、品牌商、服务商开展的以旧换新数字化绿色循环体系建设，有利于推动生产制造和回收循环产业向着高端、智能、绿色、安全的方向变革升级，进一步带动绿色低碳消费增长，让企业获利、消费者得实惠。”

今年618，天猫再度加码2亿补贴以旧换新，折旧金额下单立减，手机、电脑、相机等家电数码旧品估值涨幅普遍超15%；并支持家电数码产品跨品牌、跨品类以旧换新，补贴后的iPhone14 Pro Max旧机可0元置换价值6199元的华帝蒸烤一体机；针对晾衣架、灯具等无残值废品支持免费上门拆、取旧，马桶、床垫、沙发、空调等超300个品类大件商品支持以旧换新，消费者只需在淘宝App搜“以旧换新”，类目一口价和1次上门服务大大简化上门流程，让“去旧更容易，换新更愿意”。

“天猫以旧换新补贴和服务举措大大提升了消费者以旧换新的积极性。”天猫家享生活事业部总经理恩重表示。3月以来，天猫上通过以旧换新购买家电家居商品的用户数同比增长超200%，带动家电家居销售额增超150%。2024年，天猫以旧换新预计将覆盖超4000个家电家居品牌、800个细分品类、40万款商品。“天猫愿意做产业基建上的辛苦事、创新事，通过构建以旧换新数字化绿色循环体系，解决回收循环产业效能低、成本高、服务差等问题，降低环境污染和能耗排放，促进循环经济产业高速发展。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经