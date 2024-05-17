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房地产项目如何进入融资支持“白名单”？金融监管总局回应

2024年05月17日17:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者罗知之）5月17日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。国家金融监督管理总局副局长肖远企在会上表示，融资支持“白名单”由房地产项目公司自愿申报，所在城市的区县预审并提出名单。城市协调机制组织甄别审查，符合条件与标准的纳入“白名单”，不符合条件与标准的要实施整改，推动问题解决，形成闭环管理机制。

肖远企介绍，今年1月份，国家金融监督管理总局和住房城乡建设部联合印发了《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》。近期，还要发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》，建立健全城市房地产融资协调机制，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，全力支持应续建项目融资和竣工交付，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。

肖远企表示，融资协调机制是由城市政府主要负责同志任组长，分管城建住房和金融的副市长为副组长，相关部门及金融机构为成员单位，组建工作专班，开展集中办公。城市协调机制主要是汇总辖内房地产项目情况，按照条件和标准审核“白名单”项目，对于暂时不符合条件与标准的项目，要督促有关各方加大整改力度，切实解决相应问题，使其符合“白名单”的项目条件和标准。另外，城市协调机制要负责优化预售资金监管流程，合理确认预售监管资金的额度。同时，要压实房地产企业和房地产项目公司的责任。

(责编：罗知之、高雷)
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