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业界：产融数字化推动金融与生产生活场景深度融合

2024年05月17日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）“数字金融最终是要更好服务实体经济。”“新技术、新场景、新变化对传统金融业务提出了新要求。”在近日举办的“2024数云原力大会 新动力数字金融论坛”上，参会嘉宾表示，在不断完善数字基础设施的前提下，要推动网络化、智能化金融业务与生产生活场景深度融合，加快形成与数字时代相适应的金融服务能力。

国家金融与发展实验室理事长李扬表示，现阶段工作的重要抓手是将金融“五大文章”与新质生产力进行连接，全面推动金融业提质增效，助力全要素生产率的提升。客观看，我国金融数字化转型尚未进入高层次的智能化阶段，需要深入推动金融供给侧改革，也要从需求侧提升产业的数字化程度，更好来实现产融数字化互动，与生产生活场景深度融合。

“我们要进一步鼓励民营企业创新与发展，给予更大的市场空间；从监管机制上平衡好创新与风险的关系；加快产业数字化进程，实现互联互通，安全可控。”李扬说。

上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍表示，金融科技发展与银行贷款业务转型，是观察金融科技运用的一个视角，金融科技正在推动信用贷款发展中发挥着关键作用。

屠光绍建议，要更加注重运用金融科技提升服务实体经济的能力；重点发展小微企业的信用贷款，这是薄弱环节；加大力度推动中小银行数字化转型，扩大信用贷款供给主体；银行贷款方式转型还需优化行业生态。

“数据资产的积累是体现数字化与信息化差异的关键，数据资产可视为数字时代的新型‘财富’。”神州控股董事局主席、神州信息董事长、神州数码集团董事长郭为表示，当前人工智能技术备受关注，关键在于其可以实现数据“永动机式”的自动生成。对金融机构而言，数据资产不仅体现在风险防控、营销、财富管理等业务领域，值得关注的是数据资产的影响扩散到了市值领域。

如何平衡发展与安全的关系，也是参会嘉宾关注的重点。清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，数、云、智与金融科技安全高质量发展关系密切。大数据、云服务和智能化，是当前金融科技安全高质量发展的三个关键问题。其中，金融智能化是发展的趋势，大数据和云服务是发展的重要支撑。

周道许建议，对金融数据分类分级和相关安全管理工作要有足够的耐心；要加快自主创新金融云服务的建设工作；在金融智能方面要细分技术安全和合规安全。

(责编：王震、高雷)
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