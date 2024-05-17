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科技小院助农致富显身手 带动农研“触角”伸向更远处

人民网记者 许维娜
2024年05月17日17:05 | 来源：人民网
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“通过引入水溶性纳米微肥及改良栽培方式，四川峨边竹笋产量从亩产100斤提升至500斤，农民收入也大幅增长，一亩地收入由400元增至逾2000元。”来自西南科技大学的师生介绍了当地科技小院的科研应用成果。

据小院老师龙治坚介绍，随着当地竹笋产量的持续攀升，小院师生将实现从前端种植技术研究到终端销售的全链条参与。龙治坚说：“我们计划将竹笋及相关预制菜产品引入电商平台，以此拓宽竹笋的销售渠道，助力当地彝族同胞实现增收致富的目标。”

四川峨边笋用竹科技小院老师龙治坚正在介绍小院农研应用情况。受访者供图

四川峨边笋用竹科技小院老师龙治坚正在介绍小院农研应用情况。受访者供图

2009年，中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁率领科研团队在河北省曲周县成立了全国首个科技小院。此后，一些高校相继将学生派驻到农业生产一线，农研的“触角”由实验室伸向“三农”前线，实现了农业研究与生产实践、科研与农民、科研院所与农村、科技创新与产业发展的无缝对接。

教育部统计数据显示，中国科技小院建设取得明显成效。目前，全国已有157个研究生培养单位积极参与，牵头建设了1800多个科技小院，覆盖31个省级行政区和新疆生产建设兵团。此外，科技小院还推广到老挝和非洲11国，并连续三年被联合国粮农组织作为重点案例向全球推广应用。

一个院落，几间农舍，不仅蕴藏着科技创新的巨大能量，更孕育着“三农”的美好未来。但由于人才、经验或基础设施的缺乏，农研技术仍面临着推广难的挑战。

在此背景下，平台作为数字经济时代连接供需的桥梁，正在日益发挥更大社会价值，承担更多社会责任。

在不久前召开的2024年全国科技小院大会上，拼多多副总裁侯凯笛介绍，将携手中国农业大学张福锁院士团队，推出“科技小院强农兴农人才培养行动计划”，共同探索“学-研-商”公益性人才培养模式，培养农业复合型人才，助推农业农村现代化建设。

据了解，这是拼多多继连续两年支持科技小院大赛后，在助力创新型新农人培养上推出的又一重要举措。

2024全国科技小院大会现场。受访者供图

2024全国科技小院大会现场。受访者供图

实际上，在多方共同努力下，我国农业农村现代化建设步伐正不断加快。农业农村部党组成员、中国农业科学院院长吴孔明介绍，目前，无论是农业综合生产能力，还是物资装备、抗灾能力和生产组织方式相较过去都有极大提升。

从整体上看，全国已累计建成十多亿亩高标准农田，超过一半的农田实现了“旱能灌、涝能排”，小麦、水稻、玉米三大主粮生产基本实现了全程机械化，其中小麦的机械化率超过95%。

如果说科技小院以往着意于解决农业生产端的热点、焦点、难点问题，那么在小院建设新阶段，小院攻坚的触角将延伸至农研技术的规模化应用和科研农产品的市场化。这一阶段应如何发力？需要哪些主体参与助力？

4月中旬，教育部、农业农村部、中国科协等三部门启动第二批科技小院及科技小院集群支持建设工作，在国家粮食和重要农产品主产区等开展科技小院布局，着意推进“四个拓展”，“从高校主导向‘政产学研用’融通共建”便是题中之义。

教育部学位管理与研究生教育司一级巡视员唐继卫表示，应充分发挥高校、地方政府、社会组织、企业等各主体在科技小院建设发展中的作用，实现学科专业交叉融合，资源共享，优势互补，多方互动协同，实现“1+1>2”的功能。

“农学是最接地气的学问。随着平台在农业领域实践的不断深入，我们发现，农业生产只有出品质、增效益，乡村才能振兴，农民方能致富，而致富经就藏在农学研究中。”侯凯笛表示，这也是平台积极参与前端农业科技创新的原因，目的便是通过科学技术提高农业生产效益，提升农产品的附加值和市场竞争能力。

科技小院如何服务企业、产业的已有探索经验，企业在推动人才培养和推广农研技术中发挥着重要作用。中国农业大学资源与环境学院副院长、教授王冲进一步表示，“中国农业大学与企业将共同推出‘科技小院强农兴农人才培养行动计划’，双方将在云南大理古生村建设数商兴农小院，并以此为依托，培养农业高质量复合型人才。”

(责编：王震、高雷)
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