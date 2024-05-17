原标题：工移数字人民币金融惠民卡硬钱包产品应用发布

5月17日，由中国工商银行、中国移动主办，中国工商银行苏州分行、中国移动苏州分公司承办的工移数字人民币金融惠民卡硬钱包产品应用发布会在苏州成功举办。

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，落实落细党中央关于做好“五篇大文章”的决策部署，苏州工行始终坚守服务高质量发展初心使命，认真践行金融工作的政治性、人民性，加快数字工行建设，推进动能数字化转型，全力满足人民群众多层次多样化的金融需求，促进数字经济和实体经济融合发展。2018年3月，工商银行和中国移动成立联合项目组，正式启动数字人民币超级SIM卡硬钱包研发工作。历经六年的不懈努力和持续创新，超级SIM卡硬钱包经过开发、测试、场景建设，已“飞入寻常百姓家”，广泛应用于轨道交通、餐饮零售等领域。此次发布的数字人民币惠民卡是苏州工行联合苏州移动、苏州轨道交通公司共同研发的全国首个支持数币“智能锁定”并支持跨运营机构结算和互联互通支付的数字人民币硬钱包产品。此卡以中国移动超级SIM卡为载体，加载工行数字人民币钱包应用，覆盖苏州轨交6条线路197个站点及公交线路，支持苏州市内交通场景使用无网无电数币支付。

自苏州开展试点工作以来，苏州工行一直致力于将数字人民币加载于SIM卡、校园卡、门禁卡等各类IC卡研发试点工作，积极构建应用多领域、多维度、多层次的支付生态，打造多元化数字人民币支付模式。在交通领域，与轨道交通和苏州公交公司合作，完成轨交、公交刷卡机具硬钱包无感支付技术改造。在消费领域，已实现工行数币POS机支持硬钱包支付全覆盖。在校园领域，与苏州农商行共同在震泽中学发放校园一卡通数字人民币硬钱包，搭建校园支付场景。在产业园领域，与江苏金服打造黄桥未来工场一卡通数币硬钱包场景。在支付便利化领域，已成功落地硬钱包版外币兑换机，并将在园区30周年活动期间全面推广。

未来，苏州工行将依托数字人民币实验室与更多的数字人民币研发机构、政府部门、同业合作银行、产业龙头企业开展技术合作和场景创新，在医保卡、预付卡、异型卡、数字身份认证、支付便利性等领域探索数字人民币硬钱包应用，打造一卡多用的融合产品，为用户提供更加便捷、安全、高效的金融支付服务，形成具有高度适应性、竞争力和普惠性的“五篇大文章”服务体系。

(责编：曹淼、李源)

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