国家统计局新闻发言人刘爱华在17日举行的国新办发布会上表示，今年以来，经济运行持续向好，供需衔接不断改善，国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的联动效应积极发挥，国民经济整体运行显现出较强的韧性和潜力，有利于化解外部冲击带来的影响。

刘爱华表示，国内大循环的内生动力和可靠性进一步增强。超大规模市场优势充分发挥，推动国内需求持续恢复，内需主动力的作用更加突出。一季度，我国内需贡献率达到85.5%，其中最终消费支出的贡献率是73.7%。从1至4月份消费领域和投资领域情况看，总体保持恢复态势。4月份，我国货物进口额同比增长12.2%，明显快于出口增速，反映了国内需求回升的良好态势。

从生产领域看，4月份规模以上工业的产销率达到97.4%，继续处于较高水平。从企业预期看，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）中新订单指数是51.1%，仍处于扩张区间，表明制造业领域的市场需求继续恢复。

此外，国际循环的质量和水平进一步提升，有利于不断巩固和拓展国际市场和发展空间。1至4月份，我国货物进出口总额同比增长5.7%，外贸回稳向好态势进一步巩固。从贸易伙伴看，我国的贸易伙伴丰富多元，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，外贸具有较强的韧性和竞争力。

“尽管经济持续回升仍然面临一定困难和挑战，但是我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大，经济内生动能持续增强，社会预期不断改善，有能力、有韧性应对外部冲击，经济回升向好态势不会改变。”刘爱华表示。（记者魏玉坤、韩佳诺）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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