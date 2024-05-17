人民网北京5月17日电 （记者乔雪峰）5 月17日，交通运输部发布2023年全国“十大最美农村路”，分别是内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹至白音套海生态旅游产业路、四川省甘孜藏族自治州色达县五色海旅游环线、陕西省渭南市富平县金粟山至张桥镇（美原镇至杨尧段）、新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县托峰天路、辽宁省大连市普兰店区快二线、重庆市铜梁区铜梁乡村振兴西郊示范片公路、浙江省丽水市龙泉市西独线、山东省烟台市莱阳市莱高线、湖南省长沙市长沙县青山铺—开慧红色旅游专线、河北省邯郸市武安市白云大道。

交通运输部相关负责人表示，“我家门口那条路”主题宣传活动自2019年启动以来，累计1427条路线参与活动，全国近100名县长为本地农村公路代言。“随着活动的持续开展，‘农村公路是我心中真正的超级工程’的理念已经深入人心，这项活动也真正地走到了广大老百姓的心中。”

据交通运输部发布数据显示，2014年至2023年十年来，全国新改建农村公路约250万公里，821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路，提前实现具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。累计实施农村公路危桥改造5.8万座、安全生命防护工程123万公里、修复性养护工程213.6万公里，优良中等路率达到91.1%，全国新增1000余个乡镇和5 万余个建制村通客车，实现具备条件的乡镇和建制村全部通客车、通邮。

“四好农村路”促进了农村经济社会发展繁荣，让老百姓的生活越过越红火，党心民心贴得更紧，成为名副其实的民生工程、民心工程、德政工程。

(责编：王震、高雷)

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