本报记者 曾毅 本报通讯员 刘炎昊

原标题：一朵樱花“开”出整条产业链

“处处山樱花压枝”，近日，四明山上，阳光下漫山遍野的樱花璀璨耀眼。浙江省宁波市海曙区章水镇杖锡村的村民严法棍正采摘樱花，这些新鲜的樱花将被送到食品公司变身甜品。

几十公里外，甜品车间里一片忙碌。“樱花纷纷雪”“樱花雪媚娘”正在有序制作中，之后将被送往宁波、上海的几十家门店。“真想不到，樱花系列产品上市以来供不应求！”公司总经理任海君说。

另一边，章水镇“云上樱花”共富工坊负责人李红波也直呼想不到，新推出的“樱花乌龙茶”首笔订单卖出20万杯。

“这一系列‘想不到’正是樱花可赏、可用、可食全产业链带来的惊喜。”章水镇党委书记吕大元拿出了一份由海曙区政协提交的社情民意报告，正是这份报告使得小小樱花从观赏流量变为发展能量，最终成为村民的收入增量。

宁波四明山区盛产樱花，尤以章水镇为重，有国内种植面积最大的关山樱花近万亩。杖锡花木专业合作社负责人鲁根水介绍，最初这里以樱花苗木销售为主，销量最高时收入曾超1300万元，农户最高收入达30万元。

当粉色的樱花摇曳盛开，赏花的人多了起来。樱花节、樱花园、樱花马拉松也随之火热，门票、零售、停车、住宿等环节增加了周边村民的收入。“仅2023年的杖锡樱花节就促进镇域内实现创收超600万元。”吕大元说。

樱花花期短，怎样拉长这个美丽经济？

海曙区政协章水委员履职小组召集人王南鹤介绍，他们花了很多心思，牵线镇村和企业研发了樱花香氛、樱花洗护用品，初步搭建起樱花产业链的基本框架，还取了一个好听的品牌名字——云上樱花。“从可赏到可用，从农文旅走上了产业化道路。”王南鹤说。

2022年初，国家卫健委将关山樱花列入新食品原料，而关山樱花的主产区就在章水。

回忆起看到文件的那一刻，时任海曙区政协章水委员履职小组召集人的林锦仍按捺不住地激动：“这是千载难逢的机遇。我们几个委员连夜写出了《夯实云上樱花品牌谋划樱花产业振兴》的社情民意。按亩均鲜樱花年产0.5吨测算，章水现有种植面积可以年产鲜樱花3750吨、加工成干樱花375吨。”

他们带着数据往返上海、杭州等地，找专家论证可行性。而另一边，章水镇整合出7500亩土地资源，与浙江工商大学食品学院、宁波市农科院等科研机构结对共建，对烘干、保鲜、冷藏等技术进行研究开发，同步联动宁波四明山樱花农业发展有限公司，新建樱花生态产业中心，买设备、定标准。吕大元说，目前章水已与企业共同完成原料、食品、日用品三大品类近20种产品的开发，今年初，全镇收到樱花干花意向订单超100吨。

“如今，我们赋予了樱花更高的起点。”宁波四明山樱花农业发展有限公司负责人李树波说，借助第三方专业力量，海曙对章水樱花加工产品全生命周期碳排放进行精准测算。去年6月，章水“干燥樱花”产品获得了全国首个樱花产品碳足迹证书。“这个证书为我们将来进一步开拓樱花干花海外市场奠定了扎实的基础。”李树波说。

(责编：杨曦、陈键)

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