本报记者 王俊岭

徐 骏作（新华社发）

作为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，信息通信行业为经济社会发展提供了强大新动能。工业和信息化部日前发布的最新信息显示，今年1至4月份，电信业务量收平稳增长，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动互联网接入流量较快增长，通信行业整体运行平稳。

电信业务总量增长

工信部数据显示，1至4月份，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长12.5%。具体来看，业务结构转型优化态势明显。

语音等传统业务小幅下降。1至4月份，3家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入62.2亿元和366.4亿元，同比分别下降0.9%和3.1%，共占电信业务收入的7.2%，占比较一季度提升0.2个百分点。

移动互联网流量保持较快增长。1至4月份，移动互联网累计流量达1037亿GB，同比增长13.2%。截至4月末，移动互联网用户数达15.4亿户，比上年末净增1277万户。截至4月末，3家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户24.4亿户，比上年末净增1.08亿户。

中国社科院工业经济研究所研究员周民良在接受本报记者采访时说，信息通信行业对宏观经济具有重要的牵引作用、支撑作用和推动作用。前4个月，通信行业整体运行平稳、结构持续优化，与新技术密切相关的新业务快速增长，不仅体现出通信行业发展的高水平，更反映出中国经济发展的高质量。

5G网络建设持续推进

今年以来，5G网络建设持续推进。截至4月末，5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点。

具体看，各地区5G建设和应用呈现协调发展势头。工信部数据显示，截至4月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到168万、83.9万、99.6万、23.4万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为32.9%、32.9%、29.4%、30%；5G移动电话用户分别达38927万、20994万、23106万、5905万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为51.1%、51%、50%、48.2%。

京津冀地区千兆用户发展领先，东北和中部地区移动互联网接入流量增长较快。1至4月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到437.6亿GB、244.4亿GB、299.8亿GB和55.6亿GB，同比增长9.4%、18.6%、13.5%和20.2%。

“5G基站数量的稳步增加，体现了我国对新型基础设施建设的重视，释放了经济加快转型升级的积极信号。”周民良说，产业数字化、数字产业化、基本公共服务均等化，都离不开通信基础设施的升级更新。从工信部发布的数据看，中国不同区域5G建设和移动互联网接入均保持较快增长态势，意味着通信行业运行与区域协调发展之间形成了相互促进的关系。

释放经济增长新动能

通信业的发展为新产业、新业态、新商业模式发展注入新动能。

在浙江宁波，借助高效的通信系统，理货员可以通过手机APP实时掌握货架变动的情况，大幅提升超市经营效率。在山东枣庄，吉利欣旺达动力电池有限公司利用5G网络的高速率和低延迟特性，显著提升生产线上的数据传输效率，使得设备信息、生产数据能够实时、准确地传输，进而实现实时分析和决策。

“通过充分利用大带宽资源，中国有条件建成全球最好的5G—A网络，实现‘下行5Gbps至10Gbps，上行500Mbps至1Gbps’的体验，满足多样化应用场景的需求。目前，华为已发布全系列产品与解决方案，希望更好赋能相关产业高质量发展。”华为无线网络产品线总裁曹明对本报记者说。

中国移动有限公司副总经理高同庆说，随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，算力网络已经成为新质生产力的关键要素，成为支撑数字经济发展的重要基础和科技竞争的新焦点。中国移动正充分发挥网络优势，加快打通国家枢纽集群间的400G高速互联链路，打造大带宽、广覆盖、低时延、智能化的新型运力网。“今年，我们将做好算力网络一体化能力供给，与产业各方共享算力资源，持续优化算力网络基础设施布局。”高同庆说。

周民良认为，随着中国经济发展质量提升特别是智能制造的推广，通信行业稳中有进的态势有望进一步延续，为更多中国产品、中国服务走向全球持续赋能。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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