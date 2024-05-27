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《大先生》百校百场校园活动在京启动

2024年05月27日20:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）为迎接5月30日第八个全国科技工作者日的到来，北京市科学技术协会、北京市通州区人民政府27日共同启动以“科学传承 共话未来”为主题的《大先生》百校百场校园活动，旨在进一步提升青少年的科学素养、培育创新文化、弘扬科学家精神。

“科学是推动社会进步的重要力量，而科学家则是科学事业的引领者和推动者。”北京市科协党组成员、副主席陈维成介绍，为讲好科学家的故事，大力弘扬科学家精神，在市领导倡议下，市科协联合北京广播电视台、市教委等部门共同推出科学文化教育节目《大先生》，让镜头走进科学家的教学、科研、办公、生活等场所，走入科学家的内心世界、历史记忆及激情燃烧岁月，深度挖掘科学大家的人生故事，展示科技发展和创新成果。

据介绍，《大先生》百校百场校园活动通过邀请参与节目的科学大家走进校园，与学生面对面交流，传播科学精神，普及科学知识，交流人生感悟。让同学们通过聆听科学家的真情演讲、与科学家深入交流，拓宽知识视野，激发科学研究的热情和兴趣，埋下逐梦科学的理想种子。

首场活动邀请到中国科学院院士、中国科学院国家天文台研究员汪景琇讲《大先生》公开课。汪景琇院士以《太阳和人类的家园》为主题，用通俗易懂的语言，深入浅出地为师生们解读了太阳与之相关的多个重要概念，揭示了太阳与我们人类家园之间的紧密联系。同时，他还结合自己在科研道路上的实际经历，分享了科学探索的点滴心得并鼓励同学们勇攀科学高峰，为祖国的科技创新事业贡献力量。

(责编：赵竹青、高雷)
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