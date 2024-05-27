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科学与艺术如何融合发展？专家这样说

2024年05月27日20:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）科学与艺术如何融合发展？由中国科学报社主办的首届“唤梦”科学艺术研讨会近日在京举办，多位院士专家围绕“科学与艺术”这一主题分享了各自的经验与感悟。

中国科学院院士、数学家严加安表示，在科学与艺术的融合探讨过程中，应以“弘扬科学精神，推动科艺交流，恪守公益使命，追求真理永恒”为宗旨。

中国科学院文联荣誉主席、俄罗斯艺术科学院荣誉院士、意大利艺术研究院荣誉院士、诗人郭曰方表示，科学与艺术有着共同的追求——真善美，应培养专业人才推动行业发展，时机成熟时相关部门应当设立科学艺术研究机构。

中国科学院大学李政道科学与艺术中心执行主任、教授朱伟回顾了艺术发展史，认为科学的进步一直是推动艺术发展与完善的重要外在因素，科学技术手段的进步给艺术带来了一次又一次表现手法上的革命。

首都博物馆原党总支书记、常务副馆长崔学谙特别提到，应进一步拓宽科学与艺术的边界，二者相辅相成，共同发展。

中国科学院国家天文台宇宙暗物质暗能量组首席研究员陈学雷，中国艺术研究院研究员、博士生导师孙晓霞，中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所副所长、副研究员李镇等从自己的专业领域出发，分别就诗歌与物理世界的内在关系、文艺复兴时期艺术与科技关系的当代启示、当代科技艺术的数字化发展、传统绘画的创新等主题分享了各自的思考与心得。

(责编：赵竹青、高雷)
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