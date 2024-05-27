人民网北京5月27日电 （记者许维娜）绿色低碳发展关乎经济高质量发展的成色，关乎生态环境保护的本色，也关乎普惠的民生福祉。

创新绿色低碳技术、培育绿色低碳产业、传播绿色低碳理念……近年来，越来越多的企业将绿色发展理念纳入企业社会责任体系中，也有助于推动我国绿色发展迈上新台阶。

以容声冰箱为例，其携手SEE基金会以用户的名义在内蒙古阿拉善荒漠化地区种植梭梭，在2022年启动了“节能森林计划”。

近日，“节能森林计划”绿色公益之旅再度开启。截至目前，该计划已种下了3万株梭梭，稳固了约30万平方米的沙地。

SEE基金会的相关负责人表示，与企业合作的创新模式不仅推动了“一亿棵梭梭”项目的快速进展，也为构建绿色家园树立了新思路，同时也激发了公众的环保热情。

容声冰箱相关负责人称，随着“节能森林计划”推进，将稳健助力环保事业。为推广绿色生态教育，公司捐赠了新款560WILL养鲜平嵌冰箱给阿拉善SEE乌兰布和生态教育示范基地。展望未来，公司将继续依靠技术创新和产品革新，为家电行业绿色发展及“双碳”目标实现贡献力量。

(责编：王连香、高雷)

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