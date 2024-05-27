人民网北京5月27日电 （记者许维娜）潜在消费的市场、消费者增长的健康需求、国家政策支持……当前，这些因素推动着大健康产业市场前景广阔，对行业企业综合实力提出更高要求。

业界人士表示，相关企业需强化创新主导地位，增加优质健康产品和服务供给，提升消费者健康安全感。

以尚赫公司为例，其将研发创新视为企业发展的核心动力，并持续不断地推进科技创新与产品升级。相关负责人表示，在这个日新月异、竞争激烈的时代，只有不断投入研发，才能保持企业的竞争优势，实现可持续发展，为企业赢得更广阔的市场空间。

从民生角度来看，民营企业无疑成为就业的“稳定器”，其重要性不言而喻。在当前的经济环境下，民营企业不仅为大量劳动力提供了就业机会，还通过不断创新和发展，为经济增长注入了强大的动力。

2024年第一季度，尚赫公司在全国城镇就业领域已助力超过2万名人员实现就业，同比增长5%。

上述负责人表示，公司始终秉持社会责任感，比如通过持续加大研发投入、积极推出创新产品、注重人才培养和团队建设等一系列举措，为实现更加充分更高质量的就业作出贡献。

在员工培训领域，该公司实施手把手教学模式，强调理论与实践的深度融合。通过深入剖析案例和开展实战演练，致力于使新员工在浓厚的公司文化氛围中迅速成长，为他们的职业道路奠定坚实而稳固的基础。

(责编：王连香、高雷)

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