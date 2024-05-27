人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

强化创新主导地位 业界助推大健康产业发展

2024年05月27日18:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月27日电 （记者许维娜）潜在消费的市场、消费者增长的健康需求、国家政策支持……当前，这些因素推动着大健康产业市场前景广阔，对行业企业综合实力提出更高要求。

业界人士表示，相关企业需强化创新主导地位，增加优质健康产品和服务供给，提升消费者健康安全感。

以尚赫公司为例，其将研发创新视为企业发展的核心动力，并持续不断地推进科技创新与产品升级。相关负责人表示，在这个日新月异、竞争激烈的时代，只有不断投入研发，才能保持企业的竞争优势，实现可持续发展，为企业赢得更广阔的市场空间。

从民生角度来看，民营企业无疑成为就业的“稳定器”，其重要性不言而喻。在当前的经济环境下，民营企业不仅为大量劳动力提供了就业机会，还通过不断创新和发展，为经济增长注入了强大的动力。

2024年第一季度，尚赫公司在全国城镇就业领域已助力超过2万名人员实现就业，同比增长5%。

上述负责人表示，公司始终秉持社会责任感，比如通过持续加大研发投入、积极推出创新产品、注重人才培养和团队建设等一系列举措，为实现更加充分更高质量的就业作出贡献。

在员工培训领域，该公司实施手把手教学模式，强调理论与实践的深度融合。通过深入剖析案例和开展实战演练，致力于使新员工在浓厚的公司文化氛围中迅速成长，为他们的职业道路奠定坚实而稳固的基础。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
强化创新主导地位 业界助推大健康产业发展
　　人民网北京5月27日电 （记者许维娜）潜在消费的市场、消费者增长的健康需求、国家政策支持……当前，这些因素推动着大健康产业市场前景广阔，对行业企业综合实力提出更高要求。 业界人士表示，相关企业需强化创新主导地位，增加优质健康产品和服务供给，提升消费者健康安全感。…
聚焦专业人才培养 业界促进网络安全产业发展
　　人民网北京5月27日电 （记者许维娜）作为国家数据工作体系优化调整后首次举办的数字中国建设峰会，本届峰会主题为“释放数据要素价值，发展新质生产力”，旨在探讨数字技术加速中国式现代化进程。 作为本届峰会的重要赛事，第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛决赛举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部