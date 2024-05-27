人民网北京5月27日电 （记者许维娜）作为国家数据工作体系优化调整后首次举办的数字中国建设峰会，本届峰会主题为“释放数据要素价值，发展新质生产力”，旨在探讨数字技术加速中国式现代化进程。

作为本届峰会的重要赛事，第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛决赛举行。大赛以“网络智能防御，开启数字安全新时代”为主题，旨在打造高校网络安全权威赛事，聚焦培养卓越网络安全专业人才，促进网络安全产业持续发展。

与会嘉宾表示，在网络空间安全形势日益复杂之际，加强网络安全教育和人才培养至关重要，大赛的举办不仅为高校网络安全专业学生提供了一个展示才华的舞台，也为网络安全产业的发展注入了新的活力。

期间，来自86所高校400余名师生会师参加决赛，展现了一场智力与技术的巅峰对决。

据了解，本次决赛分为企业环境赛、数据分析赛和专项能力赛，赛事设计模拟了复杂多变的网络环境，考验参赛者的策略布局、技术创新与即时应对能力。

主办方相关负责人表示，本次大赛不仅是对我国网络安全人才的一次大检阅，更为推动我国网络安全生态的健康发展注入了新的动力。未来，我们期待更多的高校网络安全专业学生能够参与到这样的赛事中来，共同推动我国网络安全事业的繁荣发展。

(责编：王连香、高雷)

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