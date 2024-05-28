本报北京5月27日电 （记者朱隽、郁静娴）记者从农业农村部获悉：全国“三夏”大规模小麦机收全面展开，当前麦收进度已近两成，其中西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度约两成，江苏、安徽、陕西已开机。截至27日17时，各地已收冬小麦6000多万亩，日机收面积连续4天超过400万亩。

据介绍，今年“三夏”，全国各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。

为保障“三夏”小麦机收工作顺利开展，农业农村部联合交通运输、气象、石油石化等部门共同加强农机作业服务保障，提早部署麦收省份做好各项准备工作。目前，麦收省份已设立跨区作业接待服务站近2100个。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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