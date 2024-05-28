本报记者 罗珊珊

5月15日起，我国在沿海省份全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境。这是继我国扩大免签入境“朋友圈”后的又一政策利好。

当前，推进旅游、医疗、金融等服务业对外开放是扩大高水平开放的重要抓手。今年以来，我国已出台多项务实政策扩大服务业对外开放。各项政策落实情况如何？服务业扩大开放还应从哪些方面发力？日前，记者进行了采访。

优化免签政策，跨境旅游活力释放

5月24日上午，巴哈马籍“地中海号”邮轮靠泊天津国际邮轮母港，近800名外籍游客享受到了乘坐邮轮入境免签政策。免填外国人入境卡、免盖入境验讫章，通关时间较新政实施前节省约1/3。

“全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策，将有力促进入境游发展。”天津边检总站东疆边检站有关负责人表示，随着“邮轮热”不断升温，天津的国际化港口优势愈加凸显，境外游客越来越多地选择乘坐邮轮到访天津。天津国际邮轮母港2024年预计接待入境邮轮100艘次。

不只邮轮游市场快速升温，今年以来，跨境旅游市场活力持续释放。

在江苏苏州留园，20多名来自澳大利亚的游客徜徉在古典园林中。“我第一次来苏州。这里风景秀丽，历史底蕴深厚，非常棒。”游客迈克尔说。

文化和旅游部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。中国旅游研究院预测，2024年我国出境游人数将达到1.3亿人次。

游客的“双向奔赴”，离不开一揽子高水平开放政策助力。3月14日起，我国对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利等6个国家持普通护照人员试行免签政策，去年底以来，我国已陆续对法国、德国、意大利等国家实施免签入境政策，同安提瓜和巴布达、新加坡、泰国签署互免签证协定，免签国“朋友圈”持续扩容，外籍人员入境便利度不断提升。

“免签政策是对中国与世界旅游市场双向利好的举措。越来越多的国家对中国免签，让中国公民出境越来越便捷，中国游客所带来的经济效益能有效促进当地旅游市场的发展。同时，‘互免’签证的朋友圈不断扩大，也为外国人来华提供了更多便利，受到国际社会的广泛欢迎。”携程研究院行业分析师王亚磊说。

畅通要素流动，便利外籍人员来华

当前，服务业已成为世界经济增长的主要动力，加快服务业对外开放是新形势下塑造国际竞争和合作新优势的重要引擎。2023年，我国服务业增加值占GDP比重达54.6%。在国际合作方面，服务贸易与货物贸易、数字贸易成为我国贸易强国建设的“三大支柱”，今年一季度，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元，同比增长14.7%。

今年以来，为扩大服务业对外开放力度，我国以畅通生产要素流动为抓手，提升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度。

四川成都，大熊猫繁育研究基地是外籍游客来中国旅游的热门打卡点。在基地的文创商店，来自美国的游客约翰看中了一个大熊猫玩偶。通过境外银行卡刷卡，他只用了几秒钟就顺利完成支付。

外籍人员来华工作、学习、旅游，支付是重要一环。今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提出银行、支付机构要按照重点商户名录，加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造，统筹考虑推动非接触式支付发展。

针对外籍人员来华后的方方面面，一揽子贴心安排接续推出。商务部日前汇编了《外国商务人士在华工作生活指引》，涵盖办理住宿、银行卡、社会保险，乘坐交通工具等事项。交通运输部加快普及网络售票，推广应用电子客票，方便国内外人员持身份证、护照、外国人永居证等多种证件线上购票……一项项务实举措为外籍人员来华工作、生活、旅游提供便利。

除了自然人移动，对于数据跨境流动问题，也倾听各方诉求，健全管理制度。前不久，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》，为促进数据依法有序自由流动、营造更加透明可预期的营商环境提供了重要依据。

对标国际规则，完善开放制度体系

从去年的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上提出“全面取消制造业领域外资准入限制措施”，到今年的《政府工作报告》提出“放宽电信、医疗等服务业市场准入”，我国统筹推进制造业、服务业全方位对外开放。

“近年来，全球产业链供应链格局加速调整，制造业成为各国竞争的焦点，但全球服务业开放发展的大势日益凸显，成为国际经贸规则重构的重点领域。”商务部国际贸易经济合作研究院现代供应链研究所所长林梦表示，根据经济合作与发展组织开展的相关调查，我国制造业开放程度与发达经济体基本处于同一水平，在增值电信、医疗健康等服务业领域开放进程较为滞后，服务业开放的广度还需进一步拓宽。

今年以来，针对当前服务业扩大开放面临的市场准入、行业监管等方面的体制机制障碍，我国扩大制度型开放，对标国际高标准经贸规则推动管理体制改革。

国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，对服务业扩大开放作出了一系列部署，要“持续推进电信、医疗等领域扩大开放”“扩大银行保险领域外资金融机构准入”。

商务部发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）。“两版清单主动采用负面清单模式，统一管理跨境服务贸易市场准入，有效提升了跨境服务贸易管理的透明度和可预见性，这是我国服务贸易管理体制的重大改革。”商务部有关负责人表示。

进一步深化重点领域和关键环节改革，稳步推进服务业对外开放，不断以更高水平的开放链接世界。一个更加开放的中国，必将为世界带来更多合作共赢的机遇。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经