本报记者 何 勇 付明丽

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资源型城市如何探索转型发展新路径？在山西晋城，当地立足自身优势，坚持创新驱动，深耕光机电产业，不断加强政策支持，优化营商环境，改善产业生态。近3年，当地光机电行业总产值年均增长42%，成为支撑城市转型的重要动能。

一分钟，200只精微光学镜头诞生；一天，10万件手机部件下线；一个月，90亿颗LED灯珠产出……这是山西省晋城市光机电产业的成绩单。

晋城，一座位于晋东南典型的煤炭资源型城市，曾经“靠煤吃煤”，“一煤独大”的结构性问题较为突出。近年来，晋城抢抓产业转移机遇，把发展光机电产业作为加快产业转型的重要方向。

目前，晋城经济技术开发区共有光机电行业规上企业54家。2023年，行业总产值达500亿元，占全市制造业总产值的46%。近3年，行业总产值年均增长42%，成为全市增幅最大的新兴产业。

立足自身优势

深耕特色产业

站在一面搭载了人工智能传感器的健身镜前，不仅可以与“镜子”里的虚拟教练同步训练，高清屏幕上还能实时显示运动数据；高达1亿像素的手机镜头，在4.32毫米深的镜筒里集成了10个组件；指甲盖大小的超高速机器视觉芯片，一秒钟能处理1000张照片……走进晋城经济技术开发区光机电产业园，各种高科技产品让人目不暇接。

晋城立足自身优势，深耕特色产业，2019年，当地提出将光机电产业作为主导产业来培育；2021年，进一步确立建设“光机电产业集聚城市”的定位，聚焦视觉系统、新材料、人工智能3条特色产业链，累计招引项目130余个。

山西华耀光电科技有限公司是晋城重点引进的视觉系统领域头部企业，去年11月正式投产以来，订单不断，已经排到今年7月；进入5月，新能源智能车载液晶模组生产线试产，年产能预计达到200万套。“今年要上第三条生产线，还得再招人。”公司工程总监杨盼介绍。

山西华耀光电科技位于广东深圳的母公司，这两年开始布局华北市场。“我们属于产业链中端，晋城上下游企业都有，产业生态比较完善，最后选择落户这里。”杨盼介绍。

“产业生态影响着招商引资的成败。我们鼓励产业链上的各家企业融通发展，打通产业内循环。”晋城经济技术开发区党工委书记、管委会主任史小林介绍，开发区立足产业基础，梳理上下游关系，培育形成LED、触摸屏、新材料、机器人、智能家居5条产品短链条，园区产业链配套率达到60%以上。

山西星心半导体科技有限公司是LED显示屏产业链链主，也是利亚德、九洲电器等企业的关键供应商。在其辐射带动下，多家链上企业入驻晋城经济技术开发区，这让公司总经理阚广东对未来发展更有信心：“公司计划联合园区已引进的17家显示屏行业厂家，建立产业联盟，带动产业链技术进步和转型升级。”

创优营商环境

用心服务企业

前不久的“五一”假期，山西英特丽电子科技有限公司（以下简称“山西英特丽”）副总经理辛钱俊在赶订单中度过。

山西英特丽是一家以研发制造通信电子、新能源、汽车等产业领域封装电路板控制模块为主的高新技术企业，去年成为比亚迪集团的供货商。“在这里落地，主要是看中了服务和环境。”辛钱俊坦言。

近年来，晋城市从改革创新、金融服务、要素保障、科技支撑等方面出台8项政策，建设标准化厂房200万平方米，企业能即时入驻；搭建产业链、人才、金融、创新、手续办理等9个工作专班；深化“承诺制+标准地+全代办”改革，开展“提前介入、靠前服务、超前预审、全程代办”服务，实行项目经理终身陪跑，为企业开展“一对一”服务。

2020年，山西英特丽签约。“园区根据我们的个性化需求，修改标准厂房的设计方案和施工方案，短短一个月就达到了入驻条件。”辛钱俊感受到晋城的诚意和效率。

由于落地较早，那时候园区设施不是很完善。“投产前，工人没有宿舍住，项目陪跑经理专门为我们申请了60多套住房，还协调开通了临时通勤公交。”这些让初来乍到的辛钱俊很暖心。

传统业务步入正轨后，山西英特丽从去年开始布局新能源充电桩业务，现有5条充电桩组装线，已和多家大型国企签订合作协议。今年公司充电桩业务产值预计达到1亿元，业务总产值预计达到3.6亿元。

“开发区帮我们搭台推介，对接省内各新能源主管部门。目前充电桩业务只占到我们的两成产值，未来将占到五成。”辛钱俊介绍。

山西英特丽还与园区共同组建招商平台，通过牵线搭桥，引荐10余家光机电企业。为了让企业留得住、发展得好，晋城经济技术开发区用心服务企业，制定完善全生命周期扶持政策，在企业落户、成长提质、扩大发展等环节，给予不同政策扶持。

培育创新生态

增强发展韧性

今年一季度，晋城共引入5个光机电项目。5月10日，康佳智慧科技城项目正式启动，康佳集团计划在晋城投资50亿元建设全国智能家居总部。

“虽然有成绩，但也有短板。”史小林坦言，招商引资企业的研发技术中心普遍在外，有生产缺研发、有产品缺技术的问题较为突出，一旦成本优势不复存在，产业集群难免外迁转移。

如何培育产业创新生态，增强发展韧性？2020年，晋城市委、市政府批准设立独立事业法人单位——晋城市光机电产业研究院（以下简称“光机电研究院”），设立总额10亿元的股权投资基金，推动产学研用深度融合。

光机电研究院瞄准纳米材料与器件、半导体光电材料与器件、光机电集成技术与重大应用三大方向，面向市场需求，重在引入距市场“一步之遥”的创新成果。4年来，光机电研究院先后引进6个项目，总投资约6亿元。

“我们全力做好各项服务，为项目早日投产保驾护航。”光机电研究院副院长成磊说。

4年前，成磊还是当地唯一的光机电专业博士。如今，光机电研究院通过“领军人才带项目、项目带技术团队”的模式，已建立起由6名院士、40名博士组成的专家智库。

此外，晋城市整合10余所职业院校，成立了光机电职业教育集团；在山西科技学院专门设立光机电专业，每年可培养光机电专业本科生1400人、技能人才1.3万余人。

“我们将以光机电产业牵引转型，围绕明确产业定位、完善政策体系、坚持创新驱动等方面持续发力，加快建设光机电产业集聚城市。”晋城市委书记王震表示。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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