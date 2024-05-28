中船大连造船
17.5万立方米LNG运输船首制船出坞
2024年05月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报沈阳5月27日电 （记者辛阳）27日，中国船舶大连造船建造的17.5万立方米大型液化天然气（LNG）运输船首制船提前年度计划4天出坞。这也意味着我国又增加一家具备建造船舶领域最高端船舶能力的造船厂。
该船总长295米，型宽46.4米，型深26.2米，设计吃水11.5米，设计服务航速19.5节，货舱总舱容17.5万立方米，可以停靠全球绝大多数的大型LNG岸站。船只配备最新型LNG双燃料低速主机，燃油和燃气模式均满足国际海事组织最严格的排放标准。
《 人民日报 》（ 2024年05月28日 11 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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