神舟十八号航天员乘组将择机实施第一次出舱活动
2024年05月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月27日电 （记者刘诗瑶）据中国载人航天工程办公室消息：自北京时间2024年4月26日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十八号航天员乘组已在轨工作生活32天，将于近日择机实施第一次出舱活动。
神舟十八号航天员乘组入驻空间站以来，先后完成了与神舟十七号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、出舱活动准备等工作，进行了全系统压力应急演练、医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务扎实稳步推进，按计划完成了材料舱外暴露实验装置第二次出舱安装。
目前，神舟十八号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。
《 人民日报 》（ 2024年05月28日 12 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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